Dicker Brocken für den VfL Wanfried

Mit dem schweren Heimspiel am kommenden Sonntag, 15:00 Uhr, gegen die SG Meißner beginnt für den VfL die heiße Phase im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisoberliga Werra-Meißner und dem damit verbundenen erneuten Aufstieg in die Gruppenliga. Die SG, die vor Saisonbeginn zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten gezählt wurde, belegt zur Zeit den 5. Tabellenplatz. Das Team von SG-Coach Michael Bös holte in den letzten Spielen neun Siege, ein Unentschieden und verlor nur die Partie beim SV 07 Eschwege. Auf den gegnerischen Plätzen erreichten die Gäste bislang 20 Punkte (6/2/4) und ist eine der auswärtsstärksten Mannschaften der Liga. Die SG verfügt mit bisher erzielten 70 Toren (wie der VfL) über eine überaus starke Offensive, kassierten aber in den 24 Begegnungen schon 53 Gegentreffer. Mit Platz 7 absolvierte die Gästemannschaft eine durchschnittliche Hinrunde, steigerte sich aber in der Rückrunde und belegt in der Tabelle den dritten Platz. Jannik Thrun (15 Tore), Lukas Burgener (12 Tore) und Philipp Christl (10 Tore) erzielten die meisten Tore für die SG. "Wir haben beim Tabellenführer nichts zu verlieren" so der SG-Trainer gegenüber der Witzenhäuser Allgemeinen. Im Hinspiel behielten die Brombeermänner mit 2:0 die Oberhand und konnten auch die letzten drei Heimspiele gegen das Team vom Meißner für sich entscheiden. Die Bös-Elf will dem Favoriten natürlich kräftig in die Suppe spucken, andererseits ist der VfL bestrebt mit möglichst einem Erfolg die eindrucksvolle Heimbilanz (11/1/0) weiter ausbauen und vor den kommenden schweren Spielen die Spitzenposition in Tabelle weiter zu festigen.