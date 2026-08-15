"Dicke Verunsicherungen": Bei Fortuna läuft es noch nicht rund

Fortuna ist noch ohne Punkte in der neuen Saison. – Foto: Imago Images

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Fortuna Düsseldorf ist denkbar schlecht in die neue Drittliga-Saison gestartet. Nach dem 1:2 beim SV Waldhof Mannheim unterlag die Mannschaft von Alexander Ende auch im ersten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II mit 0:2. Trainer und Spieler fanden anschließend deutliche Worte.

Dabei hatte sich Düsseldorf für die neue Saison einen klaren spielerischen Ansatz vorgenommen. Gegen Hoffenheim II war davon über weite Strecken wenig zu sehen. "Wir haben hier eine Mannschaft zusammengeholt mit einer Idee und einem fußballerischen Ansatz. Da war viel zu wenig drin“, erklärte Ende. Besonders die Anfangsphase bereitete ihm Sorgen. "Es sind schon dicke Verunsicherungen dabei gewesen“, sagte der Trainer. Das frühe Gegentor sei zudem aus einer Situation entstanden, in der seine Mannschaft "zu langsam schaltet und nicht energisch genug das Ding klärt“.

"Es war schon nicht die Leistung, die wir gebraucht hätten, um hier heute etwas mitzunehmen“, sagte Ende nach der Partie gegenüber Magenta Sport. Der Fortuna-Coach wollte die Vorstellung seiner Mannschaft dabei nicht beschönigen: "Es war keine gute Leistung, es war eine schlechte Leistung und das muss man ganz klar benennen.“

Schleusener: „Das ist uns heute einfach nicht gelungen“

Auch Fabian Schleusener zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft unzufrieden. "Wir konnten nicht viel von dem umsetzen, was wir wollten“, sagte der Angreifer. Das habe sowohl gegen den Ball als auch im eigenen Ballbesitz gegolten. "Wir haben angefangen, viele lange Bälle zu schlagen, die wir im Vorfeld eigentlich nicht vorhatten, sondern spielerisch unsere Qualitäten reinzubringen. Das muss man ehrlich sagen, ist uns heute einfach nicht gelungen.“

Warum der von Ende geforderte spielerische Fußball derzeit nicht funktioniert, konnte auch Schleusener nicht abschließend erklären. Nach dem Saisonauftakt in Mannheim habe die Mannschaft durchaus gute Ansätze gezeigt. Nun müsse es darum gehen, möglichst schnell die Kurve zu bekommen. "Wir wollen, dass wir eine gewinnbringende Leistung auf den Platz bringen“, sagte Schleusener.

Lob für die Fans, Druck auf die Mannschaft

Trotz des Fehlstarts hob Schleusener die Unterstützung der Düsseldorfer Anhänger hervor. Rund 27.500 Zuschauer waren zum ersten Heimspiel gekommen und hatten die Mannschaft bereits vor dem Anpfiff lautstark empfangen. "Das ist nicht selbstverständlich nach der letzten Saison“, betonte der Angreifer.

Die Mannschaft habe einen großen Vertrauensvorschuss erhalten. "Ich glaube, die waren heute das ganze Spiel über da“, sagte Schleusener. Nun liege es an der Mannschaft, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Für Ende ist deshalb klar, dass schnell eine Reaktion folgen muss. "Die Art und Weise kann und darf nicht unser Bild sein“, stellte der Trainer klar. Die Aufgabe wird allerdings nicht leichter: Jorrit Hendrix sah wegen einer Notbremse die Rote Karte und fehlt damit erneut gesperrt, nachdem er bereits am ersten Spieltag aufgrund einer Sperre aus der Vorsaison nicht zur Verfügung gestanden hatte. Auch dem frühzeitig ausgewechselten Abwehrmann Felix Meiser droth eine Zwangspause.