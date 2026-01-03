Dicke Überraschungen in Günzburg und Mauerstetten

Moritz Schadl (rechts) wird von Danny Klose umarmt - und die Mitspieler des FC Lauingen eilen auch schon herbei, nachdem der Kreisligist den Futsal-Titel im Kreis Donau gewonnen hat. – Foto: Walter Brugger

Das Teilnehmerfeld für die schwäbische Hallenmeisterschaft steht fest - und es gibt ein paar echte Überraschungen. Nachdem die Vorjahresfinalisten BSK Olympia Neugablonz und SV Cosmos Aystetten bereits gesetzt waren, lösten nun der TSV Haunstetten, TSV Meitingen (beide Kreis Augsburg), FC Lauingen, FC Gundelfingen U23 (beide Kreis Donau) sowie der FSV Dirlewang und FC Buchloe (beide Kreis Allgäu) die Endrunden-Tickets. Der schwäbische Futsaltitel wird am 10. Januar (ab 14 Uhr) in Stadtbergen ausgespielt.

Bei der Augsburger Endrunde in der Fischacher Staudenhalle schnupperte der Kreisklassist SV Gablingen an der Sensation. Wie schon in den beiden Qualifikationsturnieren trumpfte der Außenseiter groß auf, schaffte es vor 500 Fans bis ins Halbfinale - und musste sich dort dem neuen Kreismeister TSV Haunstetten hauchdünn geschlagen geben. Kurz vor Schluss schoss Noah Spindler das 1:0 für den Bezirksliga-Spitzenreiter. Zwar gewannen die Gablinger das anschließende Sechsmeterschießen um den dritten Platz mit 5:4 gegen den Landesligisten SV Cosmos Aystetten, doch das reichte nicht für ein Endrunden-Ticket. Diese schnappten sich der TSV Haunstetten und der im Endspiel mit 0:2 unterlegene TSV Meitingen. Die Auszeichnung für den besten Keeper ging an Gablingens Keeper Dominik Mayer, als bester Spieler wurde Meitingens Simon Kewitz geehrt und die Trophäe für den erfolgreichsten Schützen ging an den Aystetter Marcel Burda. FSV Dirlewang und FC Buchloe lassen die Favoriten hinter sich

Ein Turnier voller Überraschungen ging in Mauerstetten über die Bühne. Nicht der amtierende schwäbische Meister BSK Olympia Neugablonz, nicht die Bezirksligisten SVO Germaringen oder SpVgg Kaufbeuren setzten sich durch, sondern zwei Kreisklassisten, die im Vorfeld wohl keiner auf der Rechnung hatte: der FSV Dirlewang und FC Buchloe. Beide machten es im Halbfinale richtig spannend. Buchloe setzte sich mit 6:5 nach Sechsmeterschießen gegen Germaringen durch, Dirlewang behielt nach dem 1:1 am Ende der regulären Spielzeit mit 5:2 gegen Kaufbeuren die Oberhand. Im Finale brachten Thomas Aufmuth und Florian Simml den FSV mit 2:0 in Führung, Buchloes Daniele Cimini gelang zwar noch der Anschlusstreffer, doch am Dirlewanger Triumph änderte das nichts mehr. Die Unterallgäuer fahren damit erstmals zur "Schwäbischen".

Der FC Lauingen zeigt sich treffsicher vom Punkt Das Finale der Dillinger Landkreismeisterschaft hatte der FC Lauingen noch knapp verloren, bei der Kreismeisterschaft Donau in Günzburg drehten der Kreisligist den Spieß um und bezwang dieses Mal die verstärkte U23 des FC Gundelfingen. Allerdings erst in der Extraschicht, denn am Ende der regulären Spielzeit hatte es noch 1:1 geheißen. Nach Sechsmeterschießen bejubelten die Lauinger dann einen 6:5-Erfolg und den Futsal-Titel an der Donau. Mit Sechsmeterschießen hatten die Lauinger bereits im Halbfinale gute Erfahrungen gemacht. Denn da setzte sich der FCL gegen den Kreisliga-Konkurrenten mit 5:4 durch und hatte mit dem Finaleinzug bereits das Endrundenticket sicher. Zuvor hatte der FC Gundelfingen im ersten Halbfinale gegen die SG Reisensburg-Leinheim nichts anbrennen lassen und mit 3:1 gewonnen. Die Ehrenpreise vor 750 Fans gingen an Ben Balkenhol (Reisensburg, bester Spieler), Arbnor Nimanaj (Lauingen, bester Keeper) und Kevin Lochbrunner (Gundelfingen, erfolgreichster Schütze).

Bezirks-Spielleiter Matthias Lingg und Schwabens Fußball-Chefin Sabrina Hüttmann präsentieren die Gruppeneinteilung für die schwäbische Endrunde am 10. Januar. – Foto: Walter Brugger