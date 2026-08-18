Dicke Überraschungen: Gruppenliga und „KOL“ spielen verrückt Teaser GL GI/MR/KOL WEST: +++ Was war denn da los? Vier überraschende Ergebnisse aus der Gruppen- und Kreisoberliga sorgen im Fußballkreis für Aufsehen. Diese Redaktion hat sich bei den Beteiligten umgehört +++ von Redaktion · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser

Ihn hat Fußball-Gruppenligist RSV Büblingshausen an den ersten beiden Spieltagen schmerzlich vermisst: Nach 0:6 und 0:9 schafft der Aufsteiger bei Türk Ataspor Wetzlar mit 3:1 den Befreiungsschlag – auch weil Philipp Walliser doppelt trifft. © Isabel Althof

Wetzlar. Der Außenseiter schlägt den Favoriten. David gewinnt den Kampf gegen Goliath. Oder auf andere Art formuliert: Fußballherz, was willst du mehr? Einige Ergebnisse der Teams aus dem Kreis Wetzlar kamen völlig überraschend. So überraschend, dass es sich lohnt, noch einmal bei den Beteiligten nachzufragen, wie sie diese verrückte Partien erlebt haben.