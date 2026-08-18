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Ligabericht
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Dicke Überraschungen: Gruppenliga und „KOL“ spielen verrückt
Teaser GL GI/MR/KOL WEST: +++ Was war denn da los? Vier überraschende Ergebnisse aus der Gruppen- und Kreisoberliga sorgen im Fußballkreis für Aufsehen. Diese Redaktion hat sich bei den Beteiligten umgehört +++
Wetzlar. Der Außenseiter schlägt den Favoriten. David gewinnt den Kampf gegen Goliath. Oder auf andere Art formuliert: Fußballherz, was willst du mehr? Einige Ergebnisse der Teams aus dem Kreis Wetzlar kamen völlig überraschend. So überraschend, dass es sich lohnt, noch einmal bei den Beteiligten nachzufragen, wie sie diese verrückte Partien erlebt haben.