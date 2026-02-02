Dicke Überraschung: Sinzings „D“ fährt zur Bayerischen

Oberpfälzer Hallenmeister bei den U13-Junioren: SC Sinzing – Foto: Heinz Zach

Damit war nicht zu rechnen: Die D-Junioren des SC Sinzing haben sich am Sonntag zum Oberpfälzer Hallenmeister 2026 gekürt. Angepeitscht von den zahlreich mitgereisten Fans und Familienangehörigen, ließ der Regensburger Hallenmeister, der „outdoor“ Meister der U13-Kreisliga wurde, in der Vilsecker Schulturnhalle unter anderem die Bezirksoberligisten aus Burgweinting, Kareth und Burglengenfeld hinter sich. Das Sinzinger Nachwuchsteam um Trainer Dr. Michael Schenk und „Co“ Wolfgang Ring wuchs über hinaus und spielte sich in einen regelrechten Rausch. Man holte in der Siebenergruppe (Modus jeder gegen jeden) am Ende 16 von 18 Punkten. Bemerkenswert war auch das Torverhältnis, das da lautete 11:0. Heißt: Der Sportclub blieb in den sechs Matches ohne Gegentor.

Bereits vor zwei Jahren hatte sich diese Sinzinger Truppe den Bezirkstitel bei den E-Junioren gekrallt. „Wir sind sehr stolz auf den wiederholten Bezirkstitel“, sagt Vereinsvorsitzender Franz Schöppl. Für diesen tollen Erfolg macht Schöppl drei Faktoren aus: „Wir haben sehr viele talentierte Spieler in diesem Bereich. Zweitens haben wir ein hervorragendes Trainerteam, drittens eine sehr gut organisierte Fußballabteilung Jugend.“ Den U13-Trainern Schenk und Ring macht Schöppl ein Extralob: „Die beiden machen's aus.“



Einzig gegen den SV Burgweinting (0:0) leistete sich Sinzing bei der Bezirksmeisterschaft einen Punktverlust. Ansonsten gewann man alle Spiele ohne Gegentor. Burgweinting wurde Zweiter mit 13 Zählern. Eine gute Rolle spielte auch der Cham-Schwandorfer Hallenmeister SG Mitterdorf/Mitterkreith (11). Für die D-Jungs des SC Sinzing geht die Hallenserie 2025/26 somit weiter. Die Truppe vertritt die Oberpfalz nun bei der Bayerischen U13-Meisterschaft am Samstag, 28. Februar, im niederbayerischen Arnstorf. Gegner dort sind unter anderem der 1. FC Nürnberg, der FC Augsburg und SSV Jahn Regensburg.



