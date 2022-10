Dicke Überraschung: Pfreimd bringt Seebach erste Niederlage bei Der Tabellenführer muss sich beim Aufsteiger völlig überraschend mit 0:1 geschlagen geben

Am 15. Spieltag der Landesliga Mitte hat es den Spitzenreiter zum ersten Mal erwischt. Ausgerechnet beim im Tabellenkeller festhängenden Aufsteiger SpVgg Pfreimd mussten sich die Schützlinge von Übungsleiter Manfred Stern mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Der Rangzweite 1. FC Bad Kötzting liegt somit nur mehr drei Zähler hinter dem Leader. Nach dem Überraschungscoup beim TSV Bogen feierten die Kicker aus dem Landkreis Schwandorf ihren zweiten Dreier in Folge und haben nun sogar das rettende Ufer wieder in unmittelbarer Reichweite.