Dicke Überraschung: Niederemmel fertigt Tawern ab

Niederemmel vorne: Die Gäste setzten sich überraschend mit 4:1 in Tawern durch – Foto: Leon Berchem

Die Schweicher Mosella ließ im Dauerregen von Lüxem nichts anbrennen und feierte seinen 13. Sieg im 14. Spiel. Ein Doppelschlag von Valentin Frick (10.) und Lukas Maldener (13.) sorgte früh für klare Verhältnisse. Maldener (42.) und Stephan Schleimer (51.) bauten die Führung für den Tabellenzweiten komfortabel aus, ehe Lüxem über Jonas Adams (56.) und Lukas Follmann (70.) eine Reaktion zeigte – 1:4, 2:4. Mit einem Traumtor in den Winkel fand Julius Kalweit zeitig eine Antwort (73.). Nils Schermann (80.) brachte die nimmer müden Lüxemer auf 3:5 heran. Ein Wimpernschlag später hatte Niklas Ehlen die Riesenchance zum 4:5. Kalweit legte zwei Minuten vor Schluss den Deckel final drauf (88.). „Es war eine Schlammschlacht mit viel Licht und Schatten. Aufgrund der ersten Halbzeit geht das Ergebnis so in Ordnung. Da hatten wir zu viel Respekt, die Abstände im Mittelfeld waren zu groß“, urteilte Lüxems Trainer Nico Hubo. Sein Pendant Thomas Schleimer lobte die starke erste Halbzeit, fand aber auch kritische Worte: „Mich hat geärgert, dass wir Lüxem nach dem 4:0 noch mal ein bisschen schnuppern lassen haben, nach dem wir 50 Minuten die Partie komplett im Griff hatten. Da fehlte uns die Balance und die taktische Disziplin. Dennoch war der Sieg nie gefährdet und souverän.“

SG Wiesbaum – FSV Trier-Tarforst⇥0:1 (0:0)

Unglücklicher hätte die dritte Niederlage in Folge für die couragierten und auf Augenhöhe agierenden Vulkaneifeler kaum sein können. Vier Minuten vor Schluss beförderte Simon Bleser mit der Hüfte eine von Benedikt Decker hereingebrachte und von Florian Weirich verlängerte Ecke ins eigene Tor (86.). Tarforst besaß mehr Ballbesitz, doch Wiesbaum verteidigte stark und brachte den Primus durch schnelle Umschaltbewegungen in Verlegenheit. Nicola Rigoni (14.) und Luca Heintel (75.) trafen für den FSV Aluminium. Glück hatten die Tarforster, als Marco Hattenrath nach einem Konter im Eins-gegen-eins scheiterte und die Latte touchierte (71.). „Die Niederlage war ähnlich schmerzhaft wie vergangene Woche in Salmrohr. Wir waren gut strukturiert und haben fast jeden defensiven Zweikampf gewonnen. Wir haben alles rausgehauen, was im Tank war“, konnte SG-Spielertrainer Marco Michels seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. FSV-Coach Patrick Zöllner befand, dass „der Gegner sehr gut auf uns eingestellt war, wir geduldig geblieben sind und in einer Aktion auch Glück hatten. Doch wir haben weiter Druck gemacht und Wiesbaum gestresst.“

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Franzenheim⇥3:1 (2:1)

Nach der siebten Niederlage in Folge steht die SG Franzenheim weiter mit dem Rücken zur Wand und auf einem Abstiegsplatz. Die Gäste sind in der ersten halben Stunde früh angelaufen und haben hoch gepresst. Lohn der Offensivbemühungen war der Führungstreffer von Michael Hassani, der nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle war – 0:1 (28.). Ruwertal fand nach Vorarbeit von Lukas Hofmann durch Pascal Neumann nur neun Minuten später eine Antwort (37.). Mit dem Halbzeitpfiff war Ruben Herres nach Ecke von Tobias Krämer zum 2:1 zur Stelle (45.), ehe der Routinier nach einem Freistoß aus dem Halbfeld eingelaufen war und nochmals per Kopf zum 3:1-Endstand vollendete (69.). „Wir haben zwei Standardtore gemacht und bis auf einen gefährlichen Abschluss von Franzenheim nichts zugelassen. Ärgerlich ist, dass wir das Spiel nicht früher zumachen nach drei Kontersituationen, die wir cleverer ausspielen müssen“, zeigte sich Ruwertals Coach Bastian Jung insgesamt zufrieden.

SG Geisfeld – SG Ellscheid⇥1:1 (1:1)

Wieder nah dran, doch erneut verpasste Geisfeld am Reinsfelder Rösterkopf den ersten Saisonsieg, während Ellscheid es versäumte, mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu gehen. Routinier Christian Alt hatte das Schlusslicht aus dem Hochwald nach einem Freistoß von Robin Moser in Führung gebracht (37.). Noch vor der Pause war es Paul Minninger, der eine Vorarbeit von Yannick Becker zum 1:1-Endstand veredelte (43.). Nach Möglichkeiten von Constantin Philipps sowie Alt für die Hausherren sowie einem Abseitstor von Minninger sowie einem Freistoß von Ben Häb, den Luca Thömmes mit einer Flugparade entschärfte, blieben große Möglichkeiten auf beiden Seiten rar. „Den ersten Sieg hätten wir gerne mitgenommen, doch am Ende hatte keiner in einem zerfahrenen und kämpferisch geprägten Spiel den Sieg verdient“, blieb Geisfelds Coach Björn Probst wieder nur ein Teilerfolg. Ellscheids Spielertrainer Markus Boos meinte: „Geisfeld hat unglaublich leidenschaftlich verteidigt. Wir haben einfach keine Ideen im Spiel nach vorn gefunden. Es war für drei Punkte einfach zu wenig.“

SV Tawern – SV Niederemmel⇥1:4 (0:2)

Eine faustdicke Überraschung sahen die 200 Zuschauer in Tawern bei der 1:4-Niederlage gegen schnell umschaltende Niederemmeler, die ihren ersten Auswärtssieg bejubeln durften. Benedikt Vogedes hatte eine Flanke von Marcel Koster per Kopf zur Gästeführung nutzen können (15.), bevor zehn Minuten später Luca Hermandung mit dem 2:0 für eine weitere kalte Dusche sorgte. Wegen einer Notbremse an Vogedes sah Tawerns Tristan Reger kurz vor der Halbzeit Rot. Tawern hatte bei einem Pfosten-Freistoß von Idris Lataev Pech. Als Jacob Grüner eine Flanke von Koster erneut per Kopf zum 3:0 ins Netz beförderte, war die Partie nach einer knappen Stunde entschieden (58.). Das 1:3 von Tobias Düpré (84.) sowie auch das 4:1 von Michael Dienhart rundeten die kleine Sensation ab. „Tawern hat seine Torchancen anfangs nicht genutzt und wir waren heute brutal effektiv. Gefreut hat mich, dass die Standards, die wir noch am Freitag explizit trainiert hatten, zu drei Toren geführt haben. Der erste Auswärtssieg war extrem wichtig im Abstiegskampf“, sprach SVN-Trainer Sascha Kohr von einem verdienten Sieg.

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SV Sirzenich – SV Mehring⇥5:0 (1:0)

Einen verdienten 5:0-Erfolg gelang dem Tabellenvierten gegen das wieder dick im Abstiegskampf befindliche Mehring. Mehring stand tief, lauerte auf Umschaltmomente und tauchte immer wieder gefährlich im Sirzenicher Strafraum auf. Bis auf die Führung von Ibrahim Almoussa nach Ecke von Kevin Walter (5.) gestattete der SVM dem Favoriten nicht allzu viel. Mit einem Doppelschlag nach der Halbzeit durch Walter und Dominic Zimmermann bog Sirzenich auf die Siegerstraße ein (49., 51.). Als Almoussa nach Querpass von Bastian Neises das vierte Mal für die Hausherren netzte, war die Entscheidung endgültig gefallen (62.).

Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Fabian Merz, der eine Ecke des im Mittelfeld den Taktstock schwingenden Tom Schüßler verwertete (89.). Mehrfach scheiterten Noah Breidbach und Felix Hübner an Felix Bollig im SVS-Tor und verpassten eine Ergebniskorrektur. „Der Genickbruch war das schnelle 3:0 nach der Pause, als uns ein Doppelpack gelang. Der Sieg geht in Ordnung, doch es hätte auch 7:3 ausgehen können“, bescheinigte Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer seiner Mannschaft eine starke Leistung.

SG Zewen – SV Schleid⇥2:2 (1:1)

Das Kellerduell zwischen den abstiegsbedrohten Teams aus Zewen und Schleid fand keinen Sieger. Das 2:2-Unentschieden, das am Ende leistungsgerecht ausfällt, hatte auch keinen Sieger verdient. Arthur Hartwick nutzte eine Freistoßflanke von Fabian Mertes zur frühen Gästeführung (11.).

Noch vor der Pause egalisierte Zewen durch einen an Erik May verursachten und von Philip Kartz direkt ausgeführten Freistoß zum 1:1 (43.). Ein Eigentor von Markus Nilles bedeutete die erneute Schleider Führung (55.), doch drei Minuten später sorgte Doppelpacker Philip Kartz mit einem verwandelten Foulelfmeter wenigstens noch für den 2:2-Ausgleich und einen Punkt (58.). Schleids Spielertrainer Taner Weins sah in der 78. Minute die Ampelkarte.

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Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – SG Augst Eitelborn ⇥2:1 (2:0)

Einen immens wichtigen 2:1-Erfolg landete der TuS Ahbach gegen Augst Eitelborn. In einem kampfbetonten Spiel brachte Nico Clausen die Hausherren binnen fünf Minuten mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (19., 24.). Als Rico Dillschnitter kurz nach Wiederbeginn zum 2:1-Anschluss traf, war Augst überlegen, brachte aber kaum Zwingendes zustande.

Mit einem Lattenschuss und einem Lupfer von Allrounder Clausen über den Keeper hätte Ahbach das Spiel bereits früher entscheiden können. „So mussten wir bis zur 90. Minute fighten und unser Tor verteidigen. Es war ein wichtiger Sieg und ein Erfolg der Leidenschaft, der Hingabe und eines starken Kollektivs. Der TuS hat den 125. Punkt unter meiner Regie eingefahren. Jetzt haben wir neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gebracht – das ist bemerkenswert“, zog TuS-Coach Roger Stoffels ein positives Fazit.