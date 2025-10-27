Dicke Überraschung in Haselbach – Kemnath siegt in der 95.

Damit war nicht zu rechnen! Der bisherige Tabellenletzte TSV Dieterskirchen gewann sein Auswärtsmatch beim SV Haselbach klar mit 4:1, gibt die Rote Laterne an den TSV Nittenau ab. Zugleich feierte Josef Holler seinen Premierensieg als Coach von Dieterskirchen. Doch nicht nur die Haselbacher stolperten. Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II musste sich beim FC OVI-Teunz mit einem Punkt begnügen. Die Gunst der Stunde genutzt hat der TV Nabburg. Mit einem 7:1-Kantersieg gegen Nittenau robbt sich die Egeter-/Stoykov-Truppe auf einen Punkt an Ettmannsdorf heran.



Der SV Kemnath a.B. holte sich am Samstag vor 80 Zuschauern in der Nachspielzeit gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring den Heimdreier. Der Siegestreffer war ein Elfmeter in der 90.+5. Minute, der von Torjäger Alexander Grill versenkt wurde. Zuvor hatte der Außenseiter leidenschaftlich verteidigt. Schiedsrichter: Markus Rampp, Tobias Gottschalk, Konstantin Laußer







Mit einem klaren Heimsieg vor 80 Besuchern ging der TV Nabburg vom Feld, zu Gast war der TSV Nittenau. Die Gäste gingen in der achten Minute durch Umut Demirtas in Führung, doch kurz darauf erzielte Nico Sporer (13.) den Ausgleich und Andreas Richter sorgte für das 2:1 (15.). In der 27. Minute sah Umut Demirtas die Zeitstrafe und Nico Sporer versenkte in der 32. Minute nicht nur den Elfmeter, sondern legte in der 33. Minute noch eine Bude drauf. Erneut Elfmeter gab es für die Hausherren in der 55. Minute, welchen Nico Sporer ebenfalls versenkte. Artur Evtuschenko (58.) und Tarkan Özdemir (74.) netzten ebenfalls für den TV Nabburg ein, was einen Endstand von 7:1 mit sich brachte. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Daniel Saleki, Franz Bucher







Je einem Punkt gab es für die SG Silbersee 08 und der SV Diendorf vor 100 Schaulustigen am 15. Spieltag. In der 15. Minute brachte Alexander Kleierl die Gäste in Front, doch Stefan Müller sorgte in der 30. Minute für das 1:1, erneut in Führung ging der SV Diendorf noch in der ersten Halbzeit durch Bastian Graßmann (45.+1.), in der zweiten Hälfte gab es eine Zehn-Minuten-Auszeit für Thomas Sebald (59., SV Diendorf) und Stefan Müller sorgte in der 68. Minute für den erneuten Ausgleich. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Franz Hutter, Markus Wittmann







Die Maximalausbeute auswärts holte sich der TSV Dieterskirchen vor 110 Zuschauern beim SV Haselbach. Der TSV ging durch Lukas Hölzl in der 26. Minute in Front und Florian Kaiser erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte einen Elfmeter für die Hausherren mit sich (45.+2.), welcher gekonnt von Johannes Maendl versenkt wurde. Florian Kaiser legte allerdings in der zweiten Hälfte noch zwei Treffer drauf (63., 80.), was dem TSV den klaren Sieg einbrachte. Schiedsrichter: Maik Kreye, Manfred Piehler, Manuel Dinter







Knapp daheim sicherte sich der SC Katzdorf in einer spannenden Partie den Dreier vor 100 Fans gegen den 1. FC Schmidgaden. Andreas Werner erzielte für die Gäste in der 33. Minute die Führung, dann nutzte Alexander Schmidts zwei Chancen (76., 80.), was die Hausherren in Front brachte, doch auch Andreas Werner konnte in der 84. Minute noch eine Bude machen, was zum Ausgleich führte. Den Siegestreffer landete Markus Feigt in. der 86. Minute für den SC Katzdorf. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Julien Popko, Jonah Zollner







Beim FC OVI-Teunz gab es für die 90 Besucher ein Remis gegen den Tabellenersten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II zu sehen. Bereits in der zweiten Minute netzte Philipp Saradeth für den SV-SE II ein, doch ein Elfmeter in der 17. Minute, dankend angenommen von Christian Uschold, sorgte für Ausgleich. Ab der 24. Minute hieß es für die Hausherren in Unterzahl zu kämpfen, Sebastian Nirschl sah den roten Karton, ab der 67. hielten auch die Gäste mit einem Mann weniger dicht, Jurij Litke sah die Ampelkarte. Schiedsrichter: Xaver Block, Georg Dietlinger, Stefan Grau







Mit einem torlosen Unentschieden gingen der TSV Stulln und der TSV Detag Wernberg am vergangenen Sonntag vor 70 Zuschauern vom Platz. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Anthony Teichert, Patrick Will