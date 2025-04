Dicke Überraschung im Derby: VSK stolpert gegen Pennigbüttel

Damit ließ der VSK Osterholz-Scharmbeck drei fest eingeplante Zähler gegen den Nachbarn liegen. Der Vorsprung auf Verfolger Unterstedt beträgt vor dem Gastspiel in Ippensen noch fünf Punkte. Der SV Pennigbüttel ergatterte derweil den erst siebten Zähler in der laufenden Spielzeit, ist aber noch in Reichweite des Relegationsplatzes. Mit Anderlingen wartet am nächsten Wochenende eine weitere enorm schwierige Aufgabe, die die „Kometen" nun positiver gestimmt angehen können.

Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg III