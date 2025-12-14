Dicke Überraschung! Dassendorfer Traum endet gegen Billstedt

Die TuS Dassendorf ist auch in dieser Saison im Pokal im Achtelfinale gescheitert. Gegen den SC V/W 04 Billstedt setzte es am Wendelweg trotz früher Führung eine 1:2-Niederlage. Damit blieb die schwarze Serie bestehen: Seit dem Pokalsieg 2019 hat die TuS nicht mehr den Sprung ins Viertelfinale geschafft.
Die Hausherren starteten druckvoll und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Nach einer sehenswerten Kombination über Okan Kurt und Johann von Knebel hatte Sven Möller aus zehn Metern die Führung auf dem Fuß, geriet jedoch unter Bedrängnis aus dem Gleichgewicht (11.). Wenig später fiel das 1:0 dennoch: Ein Freistoß von Colin Haupt aus 20 Metern rutschte Keeper Leon Hoffmann durch die Hände, Niklas Pietruschka reagierte am schnellsten und staubte ab (27.).
Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einem Zusammenstoß zweier Dassendorfer im Mittelfeld war Marvin Wiedemann auf dem rechten Flügel frei durch. Tobias Braun kam weit aus seinem Tor, konnte den Querpass jedoch nicht klären, sodass Evailton Fernandes aus rund 25 Metern ins leere Tor zum Ausgleich traf (32.). Billstedt hätte noch vor der Pause sogar in Führung gehen können, doch Fernandes setzte nach einem starken Solo über mehr als 60 Meter seinen Abschluss knapp über das Tor (41.).
Nach dem Seitenwechsel sorgte eine strittige Szene für Aufregung. Nach einer scharfen Hereingabe von Kurt reklamierten die Hausherren ein Handspiel im Strafraum, Schiedsrichter Thomas Bauer entschied jedoch auf Eckball (47.). Kurz darauf nutzte Billstedt erneut die hoch stehende TuS-Abwehr: Ein langer Ball aus der Defensive hebelte die Ordnung aus, Braun befand sich wieder weit vor dem Tor und Wiedemann traf zum 1:2 (58.).
In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Billstedt zog sich tief zurück und verteidigte mit großem Einsatz, während die TuS Dassendorf im Powerplay nur selten zu klaren Abschlüssen kam. Von Knebel verfehlte das Tor hauchdünn (62.), Möller scheiterte per Kopf am eingewechselten Keeper Majewski (84.). Für einen besonderen Moment sorgte das Comeback von Martin Harnik nach achtwöchiger Verletzungspause. In der Nachspielzeit hatte er den Ausgleich auf dem Kopf, doch sein Versuch krachte an die Latte (90.+2).
So blieb es beim 2:1-Erfolg für den SC V/W 04 Billstedt, der mit konsequentem Umschaltspiel und leidenschaftlicher Defensivarbeit das Viertelfinale erreichte. Für die TuS Dassendorf platzte der Pokaltraum erneut im Achtelfinale.