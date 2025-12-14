– Foto: Rafael Majewski / SCVW

Dicke Überraschung! Dassendorfer Traum endet gegen Billstedt

Gestern, 13:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf SC Vorwärts/Wacker Billstedt Vorw. Wacker 1 2 Abpfiff Die TuS Dassendorf ist auch in dieser Saison im Pokal im Achtelfinale gescheitert. Gegen den SC V/W 04 Billstedt setzte es am Wendelweg trotz früher Führung eine 1:2-Niederlage. Damit blieb die schwarze Serie bestehen: Seit dem Pokalsieg 2019 hat die TuS nicht mehr den Sprung ins Viertelfinale geschafft.

Die Hausherren starteten druckvoll und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Nach einer sehenswerten Kombination über Okan Kurt und Johann von Knebel hatte Sven Möller aus zehn Metern die Führung auf dem Fuß, geriet jedoch unter Bedrängnis aus dem Gleichgewicht (11.). Wenig später fiel das 1:0 dennoch: Ein Freistoß von Colin Haupt aus 20 Metern rutschte Keeper Leon Hoffmann durch die Hände, Niklas Pietruschka reagierte am schnellsten und staubte ab (27.). Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einem Zusammenstoß zweier Dassendorfer im Mittelfeld war Marvin Wiedemann auf dem rechten Flügel frei durch. Tobias Braun kam weit aus seinem Tor, konnte den Querpass jedoch nicht klären, sodass Evailton Fernandes aus rund 25 Metern ins leere Tor zum Ausgleich traf (32.). Billstedt hätte noch vor der Pause sogar in Führung gehen können, doch Fernandes setzte nach einem starken Solo über mehr als 60 Meter seinen Abschluss knapp über das Tor (41.).