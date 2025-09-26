Dicke Überraschung! Dassendorf stolpert gegen dezimierte Türkiye-Elf

Nach 13 saisonübergreifenden Heimsiegen in Serie hat Tabellenführer TuS Dassendorf erstmals Punkte liegen lassen. Gegen den abstiegsbedrohten FC Türkiye Wilhelmsburg kam die Elf von Özden Kocadal nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Auf dem Ausweichplatz fehlte zudem der gewohnte Teppichrasen, was den Hausherren nicht in die Karten spielte.

Die Führung durch Fabian Graudenz (26.) beantwortete Christian Degener noch vor der Pause mit dem 1:1 (44.). In der 60. Minute sah Fatih Umurhan nach einer Notbremse gegen Michael Kobert die Rote Karte. Doch anstatt die Überzahl auszuspielen, verlor Dassendorf den Faden.

Türkiye-Trainer Tolga Odabas, seit dem 1. Juli 2024 im Amt, sprach von der „besten Mannschaftsleistung seit Amtsantritt“: „Über 35 Minuten gegen den Tabellenführer in Unterzahl zu bestehen und einen Punkt mitzunehmen, ist sehr, sehr gut. Das war heute ein hochverdienter Punkt. Umso ärgerlicher sind die letzten Wochen, weil wir wissen, dass die Mannschaft zu solchen Leistungen fähig ist. Wenn Leidenschaft und Laufbereitschaft wie heute stimmen, mache ich mir keine Sorgen. Aber natürlich: Es ist am Ende nur ein Punkt – aber ein wichtiger Punkt.“

Dassendorfs Coach Özden Kocadal wurde deutlich. Während er die erste Hälfte lobte, war er mit dem Auftritt nach dem Platzverweis unzufrieden: „Wir mussten uns den Gegner zurechtlegen, nicht zu früh abschließen oder flanken, sondern in die Verlagerung kommen und nah am Druck bleiben. Das haben wir gegen einen 5-4-1-Block zunächst gut gemacht. Mit der zweiten Halbzeit, als wir in Überzahl waren, bin ich überhaupt nicht einverstanden. Wir haben den Kopf verloren, nicht sauber durchgespielt, viel zu viele Kontakte genommen. Türkiye hat aufopferungsvoll gekämpft, der Punkt für sie geht völlig in Ordnung.“

Auch die Riesenchance von Eyke Kleine kurz vor Schluss, als er freistehend vorbei köpfte, änderte daran nichts. „Wir haben heute 1:1 verloren. So fühlt es sich zumindest an. Wir bleiben dran, es ist ein Marathon und kein Sprint“, so Kocadal.



TuS Dassendorf – FC Türkiye Wilhelmsburg 1:1 (1:1)

TuS Dassendorf: Gianluca Babuschkin, Marvin Sinan Büyüksakarya, Erciyes Firat Palo (46. Kerim Gemil Carolus), Len Aike Strömer (85. Eyke Hendrik Kleine), Zhi-Gin Andreas Lam, Okan Adil Kurt, Fabian Friedemann Graudenz, Colin Haupt, Johann von Knebel, Mattia Maggio, Michael Kobert (75. Kristof Kurczynski) - Trainer: Özden Kocadal

FC Türkiye Wilhelmsburg: Goran Mihailovic, Oguz Koras, Metekaan Yilmaz, Fatih Umurhan, Amed Ormangören, Beraat Sarikaya, Joel Morkeh, Christian Degener, Noah-Ali Musse Osman, Arnold Asenso Hoeling (57. Seid Muratovic), Viktor Hugo Cadilhe Branco - Trainer: Adil Tolga Odabas

Schiedsrichter: Paul Dühring

Tore: 1:0 Fabian Friedemann Graudenz (26.), 1:1 Christian Degener (44.)

Rot: Fatih Umurhan (61./FC Türkiye Wilhelmsburg/Notbremse)