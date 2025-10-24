 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Gesprächsbedarf: Tobias Beck (li.) und sein spielender Co-Trainer Patrick Choroba im angeregten Austausch direkt nach der 0:1-Derbyniederlage in Vilzing.
Gesprächsbedarf: Tobias Beck (li.) und sein spielender Co-Trainer Patrick Choroba im angeregten Austausch direkt nach der 0:1-Derbyniederlage in Vilzing. – Foto: Charly Becherer

Dicke Fehler, Verunsicherung, langsam im Kopf: Hankofens Mängelliste

Die Mängelliste bei der SpVgg Hankofen-Hailing ist momentan lang +++ Im Heimspiel gegen Aubstadt soll die Trendwende her

Die SpVgg Hankofen-Hailing will in der Regionalliga Bayern zu alter Heimstärke zurückfinden. Im Kampf um den Klassenerhalt wäre ein Sieg zuhause am morgigen Samstag gegen die Unterfranken vom TSV Aubstadt enorm wichtig. Die Truppe aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld absolviert bislang eine äußerst ordentliche Saison und liegt mit 22 Punkten auf Tabellenplatz sieben. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
14:00

Nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Partien - allein die Ausbeute verdeutlicht, dass derzeit bei den "Dorfbuam" einiges im Argen liegt. Cheftrainer Tobias Beck hat die Lage mit seinem Team ausgiebig analysiert und ist zu folgender Mängelliste gekommen: "Wir machen im Moment einfach zu viele kapitale Fehler. Der Lapsus vor dem entscheidenden 0:1 in Vilzing steht dafür stellvertretend. Durch die vielen Gegentore in den letzten Spielen ist es um unser Selbstvertrauen auch nicht unbedingt gut bestellt. Es macht was mit den Spielern, wenn du zuhaue zweimal hintereinander sechs Gegentore bekommst. Da ist verständlicherweise die Verunsicherung groß. Zudem sind wir derzeit in vielen Momenten einfach zu langsam im Kopf, es fehlt die Handlungsschnelligkeit."

Im Training wird aktuell mit Hochdruck daran gearbeitet, die Unzulänglichkeiten abzustellen. Über Wohl oder Wehe wird aber ohnehin nicht mit den Beinen entschieden, so Beck: "Es ist alles Kopfsache. Mit positiven Ergebnissen im Rücken spielst du ganz anders. Deshalb ist es für uns als Trainerteam die wichtigste Aufgabe, den Jungs unabhängig von der derzeitigen sportlichen Situation Selbstvertrauen einzuimpfen. Dazu führen wir auch sehr viele Gespräche." Und wie holt man sich am besten Selbstvertrauen zurück? Genau, mit einem Sieg. Der soll gegen Aubstadt gelingen. "Ich bin sehr optimistisch, die Jungs sind sehr fokussiert im Training, wir glauben auch weiterhin an uns", betont Beck.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Sorgen bei den "Dorfbuam" um Brian Wagner. Der Antreiber hat sich in Vilzing eine starke Prellung zugezogen und fällt damit gegen Aubstadt wohl aus. David Schneider ist nach seinem Außenbandanriss wieder ins Training eingestiegen, aber ein Einsatz am Samstag kommt noch zu früh. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.

Kam im Sommer neu nach Aubstadt und absolviert mit seinem Team eine sehr ordentliche Runde: TSV-Trainer Claudiu Bozesan.
Kam im Sommer neu nach Aubstadt und absolviert mit seinem Team eine sehr ordentliche Runde: TSV-Trainer Claudiu Bozesan. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Das sagt Aubstadts Cheftrainer Claudiu Bozesan: "Zuletzt gegen die Bayern haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Prinzipiell ist die Liga derzeit immer wieder für Überraschungen gut, jeder kann jeden schlagen. Unser kommender Gegner Hankofen hat sich immer durch große Heimstärke ausgezeichnet, das war in der jüngeren Vergangenheit aber nicht so. Deshalb werden sie versuchen, gegen uns unbedingt wieder in die Spur zu finden. Nach der langen Anfahrt müssen wir von Beginn an sofort hellwach und präsent sein."

Personalien TSV Aubstadt: Leon Heinze und Marco Nickel fehlen nach ihren Platzverweisen gegen die Bayern-Amateure gesperrt. Pascal Moll muss noch einige Wochen verletzungsbedingt passen, ebenso Jens Trunk. Wohl auch nicht dabei sein wird Defensivspezialist Tim Hüttl.

