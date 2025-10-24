Dicke Fehler, Verunsicherung, langsam im Kopf: Hankofens Mängelliste

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Sorgen bei den "Dorfbuam" um Brian Wagner. Der Antreiber hat sich in Vilzing eine starke Prellung zugezogen und fällt damit gegen Aubstadt wohl aus. David Schneider ist nach seinem Außenbandanriss wieder ins Training eingestiegen, aber ein Einsatz am Samstag kommt noch zu früh. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.

Das sagt Aubstadts Cheftrainer Claudiu Bozesan: "Zuletzt gegen die Bayern haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Prinzipiell ist die Liga derzeit immer wieder für Überraschungen gut, jeder kann jeden schlagen. Unser kommender Gegner Hankofen hat sich immer durch große Heimstärke ausgezeichnet, das war in der jüngeren Vergangenheit aber nicht so. Deshalb werden sie versuchen, gegen uns unbedingt wieder in die Spur zu finden. Nach der langen Anfahrt müssen wir von Beginn an sofort hellwach und präsent sein."



Personalien TSV Aubstadt: Leon Heinze und Marco Nickel fehlen nach ihren Platzverweisen gegen die Bayern-Amateure gesperrt. Pascal Moll muss noch einige Wochen verletzungsbedingt passen, ebenso Jens Trunk. Wohl auch nicht dabei sein wird Defensivspezialist Tim Hüttl.