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Ligavorschau
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Dicke Bretter zu bohren, aber: Hauzenberg & Schalding wollen nachlegen
Der Sturm ist bereits am Freitagabend zu Gast in Erlbach, der SVS empfängt am Samstag den SV Heimstetten
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Schaldings Fabian Schnabel machte zuletzt mit seinem Traumtor aus über 50 Metern überregional von sich reden. – Foto: Sven Leifer
Nachlegen heißt es an diesem Wochenende für die beiden niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd. Sowohl der FC Sturm Hauzenberg als auch der SV Schalding-Heining feierten zuletzt Erfolge und wollen daran anknüpfen. Der Sturm ist dieses Mal bereits am Freitagabend dran und gastiert im "Holzland" beim SV Erlbach. Der SVS empfängt tags darauf am Samstag um 14 Uhr am Reuthinger Weg den SV Heimstetten.
Das sagt Trainer Dominik Schwarz vor dem schweren Auswärtsspiel unter Flutlicht in Erlbach: "Wir haben die Pflichtaufgaben zum Start in die Frühjahrsrunde mit den beiden Heimsiegen erledigt. Klar ist aber auch: Wenn wir den Relegationsplatz sichern wollen, müssen wir einfach auch in den nächsten Wochen auswärts mal den ein oder anderen Punkt mitnehmen. Wir sind leider mit Türkspor Augsburg die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga. Defensiv werden wir in Erlbach alles in die Waagschale werfen, um den großen Favoriten ärgern zu können. Erlbach hat eine tolle Mannschaft, steht aber nach der Niederlage in Landsberg in der Pflicht. In unserer Situation gibt`s ohnehin keine einfachen Spiele, da würden uns natürlich Punkte guttun, mit denen man im Vorhinein sichern nicht rechnen konnte. Und so gehen wir das Ganze in Erlbach auch an."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Unverändert präsentiert sich der Kader der Staffelberger. Ersatzkeeper Stefan Schulz muss noch pausieren. Ausfallen werden weiterhin auch die langzeitverletzten Johannes Stingl, Moritz Gerhartinger, Joris Wagner und Anton Hobelsberger.
Gute Laune unterm Staffelberg zuletzt bei Dominik Schwarz (re.) und Alex Geiger (Mitte) nach dem 3:0-Heimsieg des Sturms gegen Türkspor Augsburg. – Foto: Robert Geisler
So blickt Coach Stefan Köck auf die Partie gegen den Tabellensechsten: "In Geretsried haben wir allen Widerständen getrotzt, und das waren nicht wenige. Diese Resilienz und den Rückenwind des 1:0-Auswärtssiegs wollen wir nun mitnehmen ins Heimspiel gegen Heimstetten, was sicher eine große Aufgabe wird. Heimstetten ist formstark und hat vorne drin mit Lukas Riglewski einen Ausnahmekönner, der seine Fähigkeiten seit Jahren beständig auf höchstem Amateurniveau demonstriert."
Personalien SV Schalding-Heining: Die Hausherren müssen weiter ohne Daniel Zillner, Simon Dorfner, Elion Haxhosaj und Sebastian Sommer auskommen. Manuel Mörtlbauer ist nach seiner roten Karte zuletzt in Geretsried, die "absolut unberechtigt war", wie Köck anmerkt, gesperrt.