Dicke Bretter zu bohren, aber: Hauzenberg & Schalding wollen nachlegen

Schaldings Fabian Schnabel machte zuletzt mit seinem Traumtor aus über 50 Metern überregional von sich reden. – Foto: Sven Leifer

Nachlegen heißt es an diesem Wochenende für die beiden niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd. Sowohl der FC Sturm Hauzenberg als auch der SV Schalding-Heining feierten zuletzt Erfolge und wollen daran anknüpfen. Der Sturm ist dieses Mal bereits am Freitagabend dran und gastiert im "Holzland" beim SV Erlbach. Der SVS empfängt tags darauf am Samstag um 14 Uhr am Reuthinger Weg den SV Heimstetten.