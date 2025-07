Dicke Bretter für die Sinsheimer Pokalfinalisten

Die erste Runde im badischen Pokal ist für die Sinsheimer Vertreter oft von Vorfreude geprägt. "Das ist einfach ein super Los für uns, wann spielst du sonst gegen solche Gegner in einem Pflichtspiel?", sagt Christian Stumpf. Der Trainer des SV Reihen bekommt es am Sonntag mit der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal zu tun. Anpfiff ist um 17 Uhr im Professor-Karolus-Stadion.

Der 41-Jährige weiß aber wie es gehen kann im badischen Pokal. Mit dem SV Rohrbach/S. hat er es als Spieler 2013 nach einer guten Auslosung in die dritte Runde geschafft und dort gab es ein Heimspiel vor 800 Zuschauern gegen den SV Waldhof Mannheim. "Das ist dieses Mal aber unrealistisch, wenn man in der ersten Runde schon so ein Brett zugelost bekommt", meint Stumpf.

Der Gegner kommt mit einer perfekten Saison im Rücken. Als ungeschlagener Landesliga-Meister tritt die Köpfel-Elf diese Saison in der Verbandsliga an. Reihen darf immerhin als amtierender Sinsheimer Kreispokalsieger starten, an der krassen Außenseiterrolle ändert dies freilich nichts. "Wir können total entspannt in die Partie gehen und dürfen einfach Spaß haben uns mit so einem starken Gegner zu messen", sagt Stumpf.

Die Rohrbacher sind auch diese Saison für den badischen Pokal qualifiziert, da sie im Kreispokal das Halbfinale erreicht haben. Ihr Los in der ersten Runde ist aber sogar noch etwas härter als das der Reihener. Der SVR hat den 1.FC Mühlhausen und damit einen Mitfavoriten auf die Verbandsliga-Meisterschaft gezogen. Unter normalen Umständen ist in dieser Begegnung nichts drin für die Heger-Elf, aber vielleicht kommen ihnen ja der frühe Zeitpunkt in der Vorbereitung sowie die Urlaubszeit ein wenig entgegen.

Das Pokalspiel gegen den ASV Eppelheim sieht er derweil als, "Bonusspiel für die starke vergangene Pokalrunde." Generell genießt der Pokal in Obergimpern eine große Aufmerksamkeit, beim letzten Ausflug in den Badischen erspielte sich der TSV ein Duell mit dem SV Waldhof Mannheim. Dafür müsste diesen Sommer mindestens die dritte Runde erreicht werden, was einer Sensation gleichkäme.

Bauer schätzt die Chancen vor dem Eppelheim-Spiel wie folgt ein: "Ich sehe es realistisch, aber vielleicht können wir den höherklassigen Gegner ja ein wenig ärgern." Der ASV kommt nach einem großen Umbruch in der Sommerpause mit einem auf vielen Positionen neu besetzten Kader. Das kann natürlich zum Vorteil für den eingespielten TSV werden.

Die beiden Aushängeschilder des Sinsheimer Kreises nehmen ohne Frage die Favoritenrolle ein am Sonntag. Der FC Zuzenhausen bestreitet sein erstes Pflichtspiel nach dem Oberliga-Abstieg beim Mannheimer Kreisliga-Meister und Neu-Landesligisten SC Rot-Weiß Rheinau. Das sollte ein lockerer Aufgalopp in 2025/26 für die Schützlinge von Niklas Kissel werden. Diese Partie steigt bereits am Freitag um 19.30 Uhr.

Was den VfB Eppingen erwartet, ist nur schwer vorherzusehen. David Pfeiffer und seine Mannen müssen zum VfL Neckarau, der vor einem Neuaufbau steht. Vergangene Runde stiegen die Mannheimer Vorstädter sang- und klanglos als Schlusslicht aus der Landesliga ab. Dabei ist das letzte Pflichtspiel der beiden Klubs gar nicht so lange her. In der Spielzeit 2022/23 kickte Neckarau in der Verbandsliga und kassierte damals zwei klare Niederlagen gegen die Eppinger – 2:5 und 1:5.

Damaliger Trainer des VfL Neckarau war Mehmet Öztürk, der nun Türkspor Eppingen coacht. Der zweite Verein aus der Fachwerkstadt im Wettbewerb hat ein Duell gegen einen Ligakonkurrenten vor der Brust. Zuhause trifft Türkspor auf den VfB St.Leon, der nach seinem einjährige Verbandsliga-Gastspiel wieder zurück in der Landesliga ist. Von den Sinsheimern, die unterhalb der Verbandsliga zuhause sind, scheint die Chance für die Öztürk-Elf mit am größten für ein Weiterkommen zu sein.

Ebenfalls auf einen Ligakonkurrenten trifft die SG Kirchardt. Sie hat jedoch den Nachteil eines Auswärtsspiels, wenn sie nach Südhessen zum TSV Amicitia Viernheim muss. Mit selbigem hat sie sich vergangene Runde im Abstiegskampf befunden und deshalb scheint der Ausgang dieser Begegnung offen zu sein.

Die Anstoßzeiten der Partien mit Sinsheimer Beteiligung in der ersten Runde sind, bis auf das Zuze-Gastspiel in Rheinau, auf Sonntag 17 Uhr terminiert. Die zweite Runde steigt in der Woche darauf am Sonntag, den 27. Juli.