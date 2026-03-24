Dichtl gibt Traineramt im Sommer ab und wird Jugendkoordinator Der Coach der SpVgg Osterhofen übernimmt kommende Saison eine neue Aufgabe im Verein von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Axel Dichtl nimmt bei der SpVgg Osterhofen bald eine neue Aufgabe in Angriff – Foto: Helmut Weiderer

Die SpVgg Osterhofen vermeldet eine interessante Personalie: Axel Dichtl wird ab der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam mit Marco Dellnitz - die beiden A-Lizenzinhaber bilden seit Anfang 2025 ein gleichberechtigtes Gespann - die erste Mannschaft der Herzogstädter trainieren, sondern in den Nachwuchsbereich des früheren Landesligisten wechseln.

Der Entschluss Dichtls, nach dieser Spielzeit das Traineramt im Herrenbereich abzugeben, steht schon länger fest. Trotzdem ist es den Verantwortlichen um Christian Dullinger - der ehemalige SpVgg-Coach unterstützt mittlerweile die Jugendleitung und koordiniert den Übergangsbereich von der U19 in den Herrenbereich - gelungen, den renommierten Fußballfachmann für eine andere, wichtige Aufgabe an den Verein zu binden. "Wir freuen uns extrem, dass wir Axel für ein so wichtiges Thema bei uns gewinnen konnten. Als Jugendkoordinator soll er künftig helfen, den Jugendbereich weiter zu entwickeln und zu verbessern. Mit seiner Erfahrung mit Jugendlichen und seiner Tätigkeit als Trainer im Herrenbereich wollen wir weiterhin Talente im Verein ausbilden, damit diese später im Herrenbereich Fuß fassen können“, erklärt Dullinger.





Die Vita von Axel Dichtl ist dabei durchaus bemerkenswert. Der Schaldinger war lange Jahre in der Talentförderung des DFB aktiv und betreibt eine eigene Fußballschule, in der er tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Im Herrenbereich leitete er unter anderem namhafte Vereine wie den FC Salzweg, den VfB Straubing und den FC Passau auf Bezirks- und Landesebene an und durfte einige Erfolge feiern. Mit der SpVgg Osterhofen ist der 52-Jährige auf dem besten Weg, den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. "Eigentlich wollte ich mich wieder nach einer neuen Tätigkeit als Cheftrainer umsehen, aber der Verein hat sich sehr um mich bemüht, um mich zukünftig im Jugendbereich einzubauen. Die Gespräche mit Christian Dullinger waren sehr positiv und wir haben schnell gemerkt, dass wir beim Thema Jugendarbeit die selben Ansichten haben. Ich denke, dass ich mich mit meiner langjährigen Erfahrung sehr gut einbringen kann, um hier etwas Nachhaltiges aufzubauen“, erklärt Dichtl seinen Entschluss.



