Dichtes Programm zu Beginn: Unterpfaffenhofen und Aich starten in erste englische Woche

Konrad Wanderer vom SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Dieter Metzler

Keine Zeit zum Durchschnaufen: Nur drei Tage nach dem Saisonstart stehen für beide Kreisligisten bereits die nächsten Heimspiele an.

Der SC Unterpfaffenhofen empfängt um 18.30 Uhr den SC Oberweikertshofen II. „Wir wollen diesmal von Beginn an dominanter auftreten“, sagt SCU-Trainer Andreas Zorn. Beim 3:1-Auftaktsieg gegen den TSV Oberalting habe es trotz des Erfolgs noch zu viel Leerlauf gegeben.

Kaum ist die Kreisliga-Saison gestartet, geht es für die Landkreis-Teams bereits in die nächste Runde. Am Mittwochabend stehen für den SC Unterpfaffenhofen und den FC Aich zwei Heimspiele auf dem Programm – mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen, aber demselben Ziel: drei Punkte.

Gegen die Zweitvertretung des Bezirksligisten hofft der 47-Jährige deshalb auf eine „klare Struktur in unserem Spiel“. Mit einem deutlich breiteren Kader wollen die Upfer Buam in dieser Saison erneut ein gewichtiges Wort im Kampf um die Aufstiegsplätze mitreden. In der vergangenen Spielzeit hatte der SCU den Sprung in die Bezirksliga erst in der Relegation knapp verpasst.

Der FC Aich will nach dem kampfbetonten 0:0-Unentschieden zum Auftakt beim TSV Geiselbullach nun den ersten Saisonsieg einfahren. Im Aicher Sportpark ist am Mittwochabend der TSV Landsberg II zu Gast. „Egal, wer da kommt“, sagt FCA-Trainer Marcel Aue, der ein gutes Fußballspiel erwartet.

Die Landsberger zählt Aue zu den Meisterschaftskandidaten. „Ich denke, Landsberg will in dieser Saison unbedingt den Liga-Abstand zur ersten Mannschaft in der Regionalliga verkürzen.“ Dass mit der Reserve zu rechnen ist, zeigte sie bereits beim 5:1 zum Auftakt gegen Aufsteiger SpVgg Wildenroth.

Aich muss weiterhin auf Top-Torjäger Manuel Milde verzichten. Zudem fehlt David Schuster nach seiner Roten Karte in Geiselbullach. „Ich denke, er wird uns zwei Spiele fehlen“, sagt Aue.

In der vergangenen Saison gab es zwischen Aich und Landsberg jeweils einen Auswärtssieg. Der FCA gewann beim TSV mit 3:0, das Heimspiel ging dagegen mit 1:4 verloren. (Dirk Schiffner, Dieter Metzler)