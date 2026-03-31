Dichte Tage der Regionalliga Nord: Nachholspiele unter Hochspannung Regionalliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

In den Nachholspielen der Regionalliga Nord steht eine kleine, aber hoch aufgeladene Serie von Partien an, die sich über Mittwoch, Donnerstag, Sonntag und Montag zieht. Während SV Meppen mit 65 Punkten und SV Drochtersen/Assel mit 61 Punkten an der Spitze längst ihr eigenes Tempo gehen, ringen dahinter mehrere Mannschaften um Anschluss, Absicherung und neue Hoffnung. Für 1. FC Phönix Lübeck, Bremer SV, BSV Kickers Emden, FC Eintracht Norderstedt, FSV Schöningen, Altona 93 und HSC Hannover tragen diese Nachholspiele besonderes Gewicht. Es sind Tage, an denen die Tabelle in Bewegung geraten kann, obwohl nur wenige Begegnungen ausgetragen werden.

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Am Mittwoch steht für FC Eintracht Norderstedt ein Heimspiel unter Druck an. Die Mannschaft ging am letzten Spieltag bei SV Meppen mit 1:4 unter und geriet schon vor der Pause mit 0:4 ins Hintertreffen. Der Treffer von Manuel Brendel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war nur noch Ergebniskosmetik. Mit 21 Punkten bleibt Norderstedt auf Rang 15 und steckt damit weiter tief in einer gefährlichen Zone. Jeder weitere Abend ohne Ertrag verschärft die Lage. 1. FC Phönix Lübeck reist mit 37 Punkten als Tabellenachter an, hat aber zuletzt ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 1:3 in VfB Oldenburg geriet die Mannschaft nach der Pause entscheidend ins Hintertreffen, ehe Arthur Inaka nur noch verkürzen konnte. Genau darin liegt die Spannung dieses Nachholspiels: Phönix will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte stabil halten, Norderstedt braucht dringend Punkte, um sich im Abstiegskampf nicht weiter festzufahren.

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Am Donnerstag wartet auf den Bremer SV gleich die nächste Prüfung. Das 2:3 gegen SV Drochtersen/Assel war besonders bitter, weil die Mannschaft zweimal führte. Justin Marcel Gröger und Leon Gino Schmidt hatten den Bremer SV in eine gute Position gebracht, doch am Ende traf Miguel Coimbra Fernandes in der 90.+8 Minute zum späten K.o. Mit 37 Punkten bleibt der Bremer SV im gesicherten Mittelfeld, aber ein Sieg hätte deutlich mehr Ruhe gebracht. BSV Kickers Emden konnte am letzten kompletten Spieltag nicht eingreifen, steht aber mit 32 Punkten auf Rang zehn und reist deshalb mit einer soliden Ausgangsposition an. Dieses Nachholspiel ist für Emden die Chance, näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Für den Bremer SV geht es darum, den Frust über das späte Gegentor schnell in Energie zu verwandeln. Gerade solche Spiele unter der Woche leben von Reaktion, Frische und Widerstandskraft. ---

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Meppen SV Meppen 19:00 live PUSH

Ebenfalls am Donnerstag trifft FSV Schöningen auf den Tabellenführer. Die Gastgeber holten zuletzt beim 2:2 beim Hamburger SV II einen Achtungserfolg. Nach Rückständen glichen Ayhan Cankor und Christian Beck aus und hielten Schöningen damit bei 26 Punkten. Für einen Aufsteiger in dieser Lage ist jeder Punkt von Bedeutung, erst recht gegen einen Gegner aus dem oberen Regal. Nun aber kommt mit SV Meppen die Mannschaft der Stunde. Der Spitzenreiter gewann 4:1 gegen FC Eintracht Norderstedt und zeigte dabei schon vor der Pause große Klarheit. Oliver Schmitt, Erik Zenga, Mika Harald Stuhlmacher und Julian Ulbricht trafen, Meppen steht nun bei 65 Punkten. Die Rollen sind also klar verteilt. Doch gerade für Schöningen ist dieses Spiel die Chance, mit Mut und Widerstandskraft gegen den Favoriten ein weiteres Zeichen zu setzen. ---

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 SSV Jeddeloh Jeddeloh 19:00 live PUSH

Auch Altona 93 ist am Donnerstag gefordert. Das 2:4 gegen Hannover 96 II war ein weiteres Beispiel für die Unruhe dieser Saison. Moritz Göttel und Lesley Kusi Karschau hielten die Hamburger zweimal im Spiel, doch Hannover fand immer wieder Antworten. Mit 19 Punkten bleibt Altona auf Rang 18 und damit tief im Tabellenkeller. Die Lage ist ernst, und gerade Heimspiele gewinnen jetzt noch einmal an Schwere. Der Gegner SSV Jeddeloh reist dagegen mit Rückenwind an. Das 5:1 gegen SC Weiche Flensburg 08 war eines der deutlichsten Signale des letzten Spieltags. Kasra Ghawilu, Tom Gaida, erneut Kasra Ghawilu, Moritz Brinkmann und Gazi Siala trafen für eine Mannschaft, die mit 51 Punkten einen starken vierten Platz festigt. Jeddeloh kommt mit Tempo, Altona mit Druck – genau daraus entsteht die Spannung dieser Partie. ---

So., 05.04.2026, 13:30 Uhr FSV Schöningen Schöningen Hannover 96 Hannover 96 II 13:30 live PUSH

Am Sonntag muss FSV Schöningen gleich noch einmal ran, und erneut wartet ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Nach dem wichtigen 2:2 beim Hamburger SV II und dem Heimspiel gegen Meppen sind das intensive Tage für die Gastgeber. Die Mannschaft steht bei 26 Punkten und weiß, dass jeder Zähler gegen diese Gegner über Wert und Richtung der Saison mitentscheidet. Hannover 96 II kommt mit 41 Punkten auf Rang fünf und nach einem starken 4:2 bei Altona 93 nach Schöningen. Vor allem Tom Hobrecht mit zwei Treffern sowie Mustafa Abdullatif und Rafael Martins Marques sorgten dort für den Unterschied. Hannover reist also mit Selbstvertrauen an und kann mit einem weiteren Sieg seine gute Position untermauern. Für Schöningen ist es ein Wochenende, das körperlich wie mental alles verlangt. ---

So., 05.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SV Werder Bremen Werder II 14:00 live PUSH

Am Sonntag steht für FC Eintracht Norderstedt bereits die nächste entscheidende Partie an. Nach dem schweren 1:4 in Meppen und dem Heimspiel gegen Phönix Lübeck wartet mit SV Werder Bremen II der nächste Gegner, gegen den Punkte besonders wertvoll wären. Norderstedt steht bei 21 Punkten, jeder gewonnene Zähler könnte helfen, den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. SV Werder Bremen II hat 32 Punkte auf dem Konto und befindet sich damit in einer deutlich ruhigeren Lage. Die Mannschaft war am letzten kompletten Spieltag nicht im Einsatz, steht aber mitten in einem engen Feld zwischen Rang zehn und Rang zwölf. Für Werder II ist das eine Gelegenheit, sich weiter abzusetzen. Für Norderstedt ist es dagegen ein Spiel, das fast schon den Charakter eines kleinen Endspiels trägt. ---

Am Montag beschließt 1. FC Phönix Lübeck seine Nachholserie mit einem Heimspiel gegen BSV Kickers Emden. Nach der Niederlage in Oldenburg und dem Auswärtsspiel in Norderstedt ist das ein weiterer Abend, an dem Phönix seine Stabilität beweisen muss. Mit 37 Punkten ist die Mannschaft ordentlich positioniert, doch das Feld dahinter ist eng genug, um jede Schwäche sofort sichtbar zu machen. BSV Kickers Emden bringt mit 32 Punkten die Chance mit, sich weiter an das obere Mittelfeld heranzuschieben. Nach dem Auftritt in Bremen folgt damit direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Für beide Teams ist dieses Montagsspiel mehr als nur ein Nachholtermin: Es ist die Möglichkeit, ein ohnehin dichtes Tabellenbild mit einem Schlag zu verändern. ---

Mo., 06.04.2026, 15:30 Uhr HSC Hannover HSC Hannover SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 15:30 live PUSH