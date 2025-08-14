Dibrani und Hashani: FC Kosova holt noch zwei Neue

Trotz seines jungen Alters hat Ardit Hashani bereits 90 Bezirksliga-Einsätze auf dem Buckel. Sowohl beim VfB Bach als auch beim TB/ASV Regenstauf war er die gesetzte Nummer 1. Für die „Blitzer“ stand er am Dienstag beim 1:1 gegen Schwarzhofen letztmals zwischen den Pfosten. Wenn alles glatt läuft, ist der 21-Jährige ab dem morgigen Freitag für den FC Kosova spielberechtigt. „Wir verfolgen Ardits Weg schon seit der Jugend und denken, dass es jetzt an der Zeit ist, dass er zu uns kommt. Er ist ein ausgezeichneter Fußballer und auf der Linie sehr stark. Mit Andi Xhixha hat er einen erfahrenen Torwart an der Seite, von dem er viel lernen kann. Wir sind uns sicher, dass er uns weiterbringen kann“, freut sich Regensburgs sportlicher Leiter Lum Gashi über den neuen Torwart. „Ich freue mich auf die Herausforderung bei Kosova und möchte meinen Teil zum sportlichen Erfolg beitragen“, sagt Hashani.



Adrian Dibrani gab bereits sein Debüt für die Alikaj-Elf. Bei den Auswärtsspielen in Ettmannsdorf und Bogen stand er direkt in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Der Mittelfeldspieler hat einen ähnlichen Werdegang wie Hashani vorzuweisen, kickte er doch vor seinem Regenstauf-Engagement ebenfalls zwei Saisons beim VfB Bach. In der Jugend wurde der 23-Jährige von Jahn Regensburg und Kareth-Lappersdorf ausgebildet. „Auch Adrian kennen wir schon lange und haben seinen Weg mitverfolgt. Er glänzt mit seinem Passspiel, seinem guten Auge und seinem Stellungsspiel“, skizziert Gashi. Dibrani freut sich auf die neue Herausforderung und lässt verlauten: „Ich will unbedingt fußballerisch wieder höher angreifen und denke, dass Kosovo ein super Verein ist, der tollen Fußball spielt. Nach meinen positiven letzten Saison bin ich jetzt bereit, die Bezirksliga zu verlassen und eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen. Danke an den TB/ASV Regenstauf für das tolle letzte Jahr.“