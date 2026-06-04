Diamesso übernimmt die Sportfreunde Neuer Cheftrainer für Vechta: Früh verpflichtet, jetzt offiziell vorgestellt von red · Heute, 15:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Sportfreunde Niedersachsen Vechta haben ihren neuen Cheftrainer offiziell willkommen geheißen. Bereits im Dezember 2025 hatte der Landesligist die Verpflichtung von Luc Diamesso für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nun steht fest: Der 55-Jährige übernimmt wie geplant die Verantwortung an der Seitenlinie des SFN.

Zuletzt war Diamesso noch einmal für seinen ehemaligen Verein, den SV Wilhelmshaven, tätig. Nach einer Absprache mit den Verantwortlichen in Vechta führte er die Jadestädter ab April durch eine schwierige Phase der Saison und erreichte mit dem Team noch einen starken fünften Platz in der Oberliga Niedersachsen. Der neue SFN-Coach bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner Trainerlaufbahn arbeitete er bereits für Hansa Friesoythe, den SV Molbergen und den BV Essen. Darüber hinaus kann Diamesso auf eine bemerkenswerte Karriere als Spieler zurückblicken. Für die Nationalmannschaft der Republik Kongo absolvierte er 51 Länderspiele und nahm mit seinem Heimatland am Afrika-Cup 2000 teil. In Deutschland lief er unter anderem für den BV Cloppenburg und den SV Wilhelmshaven auf.

Der Sportliche Leiter Tobias Thal zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Wir haben uns sehr darüber gefreut, mit Luc frühzeitig einen sehr guten Coach verpflichtet zu haben.“ Besonders die Mischung aus Fachwissen und regionaler Verwurzelung habe den Ausschlag gegeben. „Mit Luc bekommen wir einen fachlich absoluten Top-Trainer, der die Region und den Fußball im Oldenburger Münsterland bestens kennt und gleichzeitig menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft und unserem Verein passt.“ Auch die langfristige Planung spielte laut Thal eine wichtige Rolle. „Wir sind davon überzeugt, dass Luc unsere Mannschaft weiterentwickeln und wichtige Impulse für die Zukunft setzen wird.“ Durch die frühe Einigung sei der Trainer bereits seit Monaten in die Kader- und Saisonplanung eingebunden gewesen. „Durch die frühe Verpflichtung konnte Luc bereits voll in die Planungen für die kommende Saison eingebunden werden.“