Diagnose da: Heim fehlt Bayreuth wohl ein halbes Jahr

"Im Spiel gegen den TSV Buchbach hat sich Felix Heim eine Weber-C-Fraktur (Wadenbeinbruch) sowie einen Riss des Syndesmosebands zugezogen. Die abschließenden Untersuchungen bestätigten die Diagnose. Felix wird zeitnah operiert und im Anschluss die notwendige Reha beginnen. Die voraussichtliche Ausfallzeit beträgt rund vier bis sechs Monate. Damit kann die Oldschdod nach der Winterpause wieder auf die Rückkehr von Felix Heim hoffen. Der Verein wünscht Felix eine erfolgreiche Operation und eine schnelle Genesung", teilt die SpVgg in einer Presseerklärung mit.



Die schwere Verletzung hatten den 2:0-Heimsieg der SpVgg Bayreuth am Freitagabend überschattet. Weil der Fuß von Heim unnatürlich abstand, schlugen sich seine Mitspieler teilweise die Hände über den Kopf zusammen vor Schreck. Da war eigentlich schon klar, dass die Diagnose nicht glimpflich ausfallen würde. Überhaupt stand die Partie offenbar unter keinem guten Stern. In der Anfangsphase gab`s bereits den ersten Aufreger: Im Laufduell mit Bayreuths Abwehrmann Alexander Seidel kam Buchbachs Andreas Hirtlreiter zu Fall und stürzte auf seine Schulter. Das Ergebnis: Schultereckgelenksprengung und eine Bänderverletzung beim 22-jährigen Angreifer. Damit wird er den Buchbachern ebenfalls lange fehlen und wahrscheinlich erst wieder nach der Winterpause ins Geschehen eingreifen können. Nach der Suspendierung von Tobias Sztaf und der Verletzung Hirtlreiters wird die Personaldecke der Buchbacher vor allem in der Offensive nun dünn.



Ein Spiel, zwei Schwerverletzte - die Partie im Hans-Walter-Wild-Stadion wird sowohl den Bayreuthern als auch den Buchbachern noch länger in schlechter Erinnerung bleiben.