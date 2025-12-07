Di Paolo legt sein Amt nieder

Nach sorgfältiger Überlegung habe ich mich entschieden, am vergangenen Wochenende mein Amt als Trainer des SV Wagenschwend mit Beginn der Winterpause niederzulegen. Dieser Schritt fällt mir sehr schwer, denn die Mannschaft, der Verein und viele Verantwortliche sind mir in den letzten Jahren wirklich ans Herz gewachsen.

Wir haben gemeinsam eine junge Truppe aufgebaut und große Entwicklungsschritte gemacht. Auf den aktuellen Tabellenplatz und die Leistungen gegen Spitzenteams bin ich sehr stolz. In den vergangenen Wochen gab es jedoch unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung. Um unnötige Spannungen zu vermeiden und langjährige Freundschaften zu schützen, trete ich zurück – aus Verantwortung gegenüber der Mannschaft und dem Verein.

Ich bedanke mich bei allen Spielern, Unterstützern und Freunden für die gemeinsame Zeit und wünsche dem SVW weiterhin viel Erfolg. Für mich persönlich war es eine wertvolle Erfahrung, und ich bin offen für neue Aufgaben im Fußball.