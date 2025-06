Di Chiara und Steinbach rücken beim FV Lörrach-Brombach auf

Der FV Lörrach-Brombach zieht zur kommenden Saison zwei weitere Eigengewächse in die erste Mannschaft hoch. Wie der Landesligist mitteilte, werden Filippo Di Chiara (18) und Tom Steinbach (18)" zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit bereits in den Kader der ersten Mannschaft übernommen". Die beiden 18-Jährigen aus dem U-19-Team können kommende Runde weiterhin für die A-Junioren auflaufen, erhalten aber frühzeitig ihre Chance im Aktivbereich.

"Beide Offensivspieler waren in dieser Saison fester Bestandteil der U19 in der Junioren-Verbandsliga und haben in diversen Trainingseinheiten der ersten Mannschaft ihr gutes Potenzial aufgezeigt. Aus diesem Grund haben sich das Trainerteam und die Sportliche Leitung entschlossen, die beiden Nachwuchstalente schon jetzt in den Aktivbereich zu integrieren", heißt es seitens des FVLB. "Wir sind uns sicher, dass die beiden den Kader in der Breite verstärken und ihre Chancen nutzen werden", so Sportchef Harald „Floyd“ Kleinhans.