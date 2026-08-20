Dhünn und Lützenkirchen eröffnen – SCR und VfB 06 greifen ein

In der Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid/Solingen greifen am 2. Spieltag der Saison gleich vier Mannschaften erstmals ins Spielgeschehen ein. Der VfB 06 Langenfeld empfängt im direkten Duell die Zweitvertretung des SC Germania Reusrath. Der GSV Langenfeld ist zu Gast beim BSC Union Solingen, während die Reserve des HSV Langenfeld beim 1. FC Sport-Ring Solingen gastiert. Inter Monheim und der SV Solingen II duellieren sich derweil um die vorläufige Tabellenführung.
Die Gruppe 2 startet bereits am Freitagabend (21. August, 19.30 Uhr) mit dem Duell SSV Dhünn gegen den SSV Lützenkirchen. Am Sonntag (23. August) wird der BV Bergisch Neukirchen versuchen, seinen 16:0-Kantersieg aus der Vorwoche bei der TG Hilgen zu wiederholen. Auch der SC Ayyildiz Remscheid und der SC 08 Radevormwald bestreiten nun ihre ersten Saisonpartien.
Der 2. Spieltag beider Gruppen im Überblick:
Gruppe 2:
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:30 Uhr Berghausen - Inter Mon.
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SR Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - Leichlingen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Dersimspor - VfB Langenf.
4. Spieltag
So., 06.09.26 14:00 Uhr SF Baumberg II - BSC U. Sol.
So., 06.09.26 15:15 Uhr SR Solingen - SV Solingen II
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - HSV Langenf. II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Leichlingen - GSV Langenf.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuRa Rem-Süd - Quettingen
So., 30.08.26 13:00 Uhr Hackenberg II - SC 08 R'wald
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV 09/35 W II - Hastener TV
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - VfB Marathon
So., 30.08.26 15:00 Uhr TS Struck - Dabringh. TV
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Bergisch - SSV Dhünn
4. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TG Hilgen - SV 09/35 W II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Quettingen - Hackenberg II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TS Struck - SC 08 R'wald
So., 06.09.26 15:00 Uhr Dabringh. TV - SC Ayyildiz
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfB Marathon - Lützenkir.