Dhünn und Lützenkirchen eröffnen – SCR und VfB 06 greifen ein

Lützenkirchen am Freitag zu Gast beim SSV Dhünn. – Foto: Peter Teinovic

In der Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid/Solingen greifen am 2. Spieltag der Saison gleich vier Mannschaften erstmals ins Spielgeschehen ein. Der VfB 06 Langenfeld empfängt im direkten Duell die Zweitvertretung des SC Germania Reusrath. Der GSV Langenfeld ist zu Gast beim BSC Union Solingen, während die Reserve des HSV Langenfeld beim 1. FC Sport-Ring Solingen gastiert. Inter Monheim und der SV Solingen II duellieren sich derweil um die vorläufige Tabellenführung.

Die Gruppe 2 startet bereits am Freitagabend (21. August, 19.30 Uhr) mit dem Duell SSV Dhünn gegen den SSV Lützenkirchen. Am Sonntag (23. August) wird der BV Bergisch Neukirchen versuchen, seinen 16:0-Kantersieg aus der Vorwoche bei der TG Hilgen zu wiederholen. Auch der SC Ayyildiz Remscheid und der SC 08 Radevormwald bestreiten nun ihre ersten Saisonpartien.

Der 2. Spieltag beider Gruppen im Überblick: