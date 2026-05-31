DHO und Lommersum steigen ab - Vernich wird wohl folgen

Mechernichs Kapitän André Beaujean (M.) traf gegen Dahlem-Schmidtheim doppelt. – Foto: Rocco Bartsch

Die Abstiegsfrage ist einen Spieltag vor dem Saisonende zu 99,99 Prozent geklärt. Dabei erleidet das Gemeindegebiet Weilerswist einen Supergau. Denn mit den Sportfreunden DHO und Eintracht Lommersum sind zwei Mannschaften definitiv weg und Vernich wird wohl am kommenden Sonntag folgen. Die Sportfreunde DHO müssen nach dem 0:7 in Sötenich und nach insgesamt vier Spielzeiten im Kreisoberhaus zurück in die B-Liga. Auch das A-Liga-Urgestein Eintracht Lommersum erleidet selbiges Schicksal. Sie unterliegen ausgerechnet beim SSV Weilerswist mit 1:3 und sprengen damit sogar die FuPa-Datenbank, die Lommersum seit der Saison 1998/1999 führt und seit der der SSV immer in der A-Liga und der Bezirksliga an den Start ging. Ob der TuS Vernich noch Hoffnung auf den Ligaverbleib hat? Das 2:7 gegen Frauenberg trägt dazu nicht wirklich bei. Sind es doch zu Schöneseiffen drei Punkte Rückstand und das um 37 Tore schlechtere Torverhältnis. Vermutlich kann man hier auch den Haken dran machen. Apropos Schöneseiffen. Was muss diese Mannschaft für späte Gegentore schlucken. Gegen den neuen Tabellenführer TuS Zülpich II ging die Partie durch einen Treffer von Dustin Oellers in der 95. Minute mit 1:2 verloren. Am Ende dürfte es wohl die schönste Niederlage für die Zimmer-Elf sein, die man sich wünschen kann, denn der SVS wird die Klasse halten. Der bisherige Spitzenreiter Dahlem-Schmidtheim unterlag in Mechernich mit 2:3 und ist nun wieder Verfolger. Kurios in dieser Partie. Drei Foulelfmeter - kein Treffer. Außerdem spielten Nierfeld gegen Schönau 2:2 und Golbach zeigte mal wieder eines dieser torreichen Fußballfeste wie schon sehr häufig in dieser Saison. Gegen Flamersheim/Kirchheim hieß es am Ende 6:5 für das Heimteam.

Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren:

SV Sötenich 1919 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 7:0

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Simon Sanduljak (73. Max Lang), Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Ben Winter (60. Luis Metternich), Pascal Feyerabend (76. Nils Knebel), Jonah Weishaupt, Jens Knebel (73. Simon Züll) - Trainer: Markus Sabel

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (62. Fernando Da Silva), Sefer Hoxhaj, Dominik Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty (46. Brayan Pedro), Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Ben Winter (32.), 2:0 Martin Schmitz (40.), 3:0 Ben Winter (45.+2), 4:0 Jonah Weishaupt (47.), 5:0 Ben Winter (57.), 6:0 Simon Sanduljak (60. Foulelfmeter), 7:0 Max Lang (80.)

Rot: Wael Hassan (29./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)





SV Schöneseiffen 1950 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:2

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel (53. Dennis Fischer), Nils Fink, Martin Hupp, Tobias Heinen (52. Maurice Niedermeier), Fabian Möhrer, Dominik Dreßen (70. Marcel Hupp), Max Jöbges, Felix Zimmer, Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Milian Mäurer, Leon Seeberger (84. Jerome Deruisseau), Jakob Raudszus (63. Mika Jensen), Sebastian Esser, Nico Jensen, Lukas Bungart, Daniel Esser, Sebastian Zaun, Marcel Blum, Lukas Fischer (79. Dustin Oellers) - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Felix Zimmer (8.), 1:1 Lukas Bungart (28. Foulelfmeter), 1:2 Dustin Oellers (90.+5)



TuS Vernich 1927 – SV Frauenberg 2:7

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Paul Merkler, Tom Stegink, Fiete Schwarz (87. Justus Schmitz), Simon Ratmann, Marten Pleger, Benjamin Levin Duwe (51. Joe Kajba) (69. Simon Ratmann), Elias Platz (46. Stefan Wolter), Luc Kajba - Trainer: Georg Wall

SV Frauenberg: Chris Hossdorf, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk (73. Yannik Hergarten), Deniz Arigan, Wesley Schleicher (73. Leon Vohsen), Marcel Kaiser (73. Sebastian Kaiser), Tom Bauer (58. Xavier Pickartz), Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (58. Tobias Wolfer) - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Léon Menting - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Marcel Kaiser (28.), 0:2 Marcel Kaiser (30.), 0:3 Wesley Schleicher (39.), 1:3 Paul Merkler (40.), 1:4 Marcel Kaiser (42.), 1:5 Marcel Kaiser (48.), 2:5 Paul Merkler (59.), 2:6 Sebastian Kaiser (74.), 2:7 Sebastian Kaiser (77.)





SSV Golbach 1928 – SG Flamersheim / Kirchheim 6:5

SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Marius Kremp (77. Jan Hofmann), Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden, Sebastian Mertz (86. Peter Mattes), Peter Niklewitz (77. Markus Müller), Richard Stier, Luca Adaldo (90. Maximilian Brucker), Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (89. Ruben Lemke) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger, Henning Doppelfeld (62. Lukas Heiwolt), Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Kasimir Johannes Reutershan, Daniel Graichen (62. Max Schurig), Leon Trichkovski (86. Marco Schmitz) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Max Hofmann (1.), 1:1 Paul Doppelfeld (8. Foulelfmeter), 2:1 Max Hofmann (9.), 3:1 Max Hofmann (37.), 4:1 Jean-Claude Kamano (56.), 4:2 Leon Trichkovski (59.), 4:3 Lukas Heiwolt (64.), 4:4 Leon Trichkovski (75.), 5:4 Max Hofmann (84. Foulelfmeter), 6:4 Luca Adaldo (87.), 6:5 Jan Osten (90.+5)

Gelb-Rot: Julian Seliger (60./SG Flamersheim / Kirchheim/)

Gelb-Rot: Max Hofmann (91./SSV Golbach 1928/)



TuS Mechernich 1897 – SG Dahlem-Schmidtheim 3:2

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (87. Robin Ron Schmitz), Cedric Noah Kratz (79. Marcel Zahn), Kai Richardt, André Beaujean, Sven Lepartz, Tobias Hoß, Franz Evertz, Jonas Hohn, Kevin Mießeler, Vitali Leonhardt (76. Ali Alayan) - Co-Trainer: Mirco Mertens

SG Dahlem-Schmidtheim: Nico Esser, Sebastian Etten, Timo Wassong (90. Roman Wawer), Fabian Klimpel (68. Leon Merget), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (63. Fabian Thur), Aleksandr Miller, Johann Jentges (75. Christopher Haep), Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes - spielender Co-Trainer: Luca Caputo

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 André Beaujean (49.), 2:0 André Beaujean (60.), 3:0 Vitali Leonhardt (62.), 3:1 Alexander Haep (90.+1), 3:2 Alexander Haep (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Dino Halilic (SG Dahlem-Schmidtheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Mies (41.). Jonas Hohn (TuS Mechernich 1897) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Esser (58.). Ali Alayan (TuS Mechernich 1897) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Esser (86.).



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – TSV Schönau 2:2

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Thomas Nonnen, Henning Grzonka, Jonas Küpper (75. Felix Klinkhammer), Niclas Hampel, Julian Schlag (90. Fabio Schmitz), Nils Hahn, David Küpper, Marlon Vogt, Torben Hörnchen (60. Mory Kaba) - Trainer: Dirk Scheer

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Nico Mostert (55. Kai Marc Fessel), David Nolte, Florian Metzen, Maurice Marian, Tim Breuer, Tim Spohr (81. Pawel Hoppe) - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Yannick Thomas - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Thomas Nonnen (38.), 2:0 Mory Kaba (61.), 2:1 Tim Breuer (79. Foulelfmeter), 2:2 Maurice Marian (90.)



SSV Weilerswist 1924 – SSV Eintracht Lommersum 1920 3:1

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas (87. Janis Gilbert), Marius Hammes, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (57. Maxim Zajcev), Felix Kortholt (70. Firat Bagkan), Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Dennis Besirovic (57. Bastian Schmitz), Arda-Allen Zeyfiyanoglu (57. Alexander Eicker), Mike Nandzik - Trainer: Frederik Ziburske

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten (46. Colin Jaecks), Alexander Kill (76. Tim Kückelhaus), Denis Rudi (54. Marcus Marian), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz, Elias May, Marcel Ebel - Trainer: Timo Bong

Schiedsrichter: Marco Piselli (Köln) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Mike Nandzik (44.), 2:0 Robin Maximilian Berk (51.), 2:1 Marcel Ebel (83.), 3:1 Firat Bagkan (90.+7)

Besondere Vorkommnisse: Jan-Niklas Runkel (SSV Eintracht Lommersum 1920) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Arndt (79.).

In der Torjägerwertung dürfte die Entscheidung gefallen sein. Spitzenreiter Max Hofmann schenkte der SG FlaKi gleich vier Stück ein und steht nun bei 32 Saisontoren. Das weitere hinzukommen ist ausgeschlossen, sah Golbachs Offensivkraft doch die gelb-rote Karte. Verfolger Nummer eins ist weiterhin Schönaus Tim Breuer, der in Nierfeld einmal traf und nun 27 Buden vorzuweisen hat. Auch der dritte im Bunde traf. Paul Doppelfeld hat nach seinem Tagestreffer nun 24 Ligatore vorzuweisen. Frauenbergs Marcel Kaiser traf heute ebenfalls vierfach und steht jetzt bei elf Saisontoren.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Max Hofmann (SSV Golbach): 32

2. Tim Breuer (TSV Schönau): 27

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 24

4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19

5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16

6. Maurice Platz (TuS Vernich): 15

6. Jens Knebel (SV Sötenich): 15

6. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15

9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 15

10. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 14

10. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14

10. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 14

10. Lukas Heiwolt (SG Flamersheim/Kirchheim): 14

Bei den Torhütern machte heute einer der jüngsten seiner Zunft als Einziger einen Punkt. Nur der noch A-Jugendliche Aaron Zander vom SV Sötenich konnte seinen Kasten sauber halten und das im achten Senioreneinsatz schon zum dritten Mall.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4

2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 4

5. Aaron Zander (SV Sötenich): 3

6. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

6. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

6. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

6. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

6. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2

6. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 2

6. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 2

13. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1

13. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

13. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

13. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.