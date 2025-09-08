DHO geht in Nierfeld haushoch baden

Weilerswists Felix Kortholt (l.) erzielte kurz vor Ende der Partie den Siegtreffer gegen Frauenberg – Foto: Marian Stanienda

Eigentlich wäre heute der Spieltag gewesen, wo es keine Spielverlegung von vornherein gab. Dennoch gab es an diesem Sonntag wieder nicht das volle Programm A-Liga-Fußball. Schuld daran war der Platz in Golbach, der unbespielbar war und der den heimischen SSV nun zum Nachsitzen gegen die Eintracht aus Lommersum zwingt. Gespielt wurde aber in Nierfeld. Schwarz-Weiß ist in der A-Liga angekommen und ließ den Sportfreunden DHO beim 11:0 überhaupt keine Chance. Für die Sportfreunde läuten bereits nach drei Niederlagen mit nun 5:26 Toren die Alarmglocken. Wenig besser sieht es bei den Jungs aus Schöenseiffen aus. Sie unterlagen daheim dem TSV Schönau mit 1:4. Die weiteren Ergebnisse: Dahlem-Schmidtheim überzeugt erneut daheim und schickt Flamersheim/Kirchheim mit 4:0 nach Hause. Weilerswist bringt Frauenberg beim 2:1 die erste Saisonniederlage bei. An der Spitze steht nun das Duo Sötenich (3:1) gegen Mechernich und Zülpich II (3:1 in Vernich).

Das sind die Spieltagsfakten mit 31 Toren: SG Dahlem-Schmidtheim – SG Flamersheim / Kirchheim 4:0

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Timo Wassong, Fabian Klimpel (69. Leon Merget), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (34. Luca Caputo), Christopher Haep (84. Gideon Schmitz), Fabian Thur (62. Sebastian Etten), Johann Jentges (69. Aleksandr Miller), Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

SG Flamersheim / Kirchheim: Philipp Rogaczewski (46. Jan Osten), Tom Heine (82. Maximilian Carstensen), Kasimir Johannes Reutershan (67. Tom Thiele), Daniel Graichen (77. Yannik Ramm) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Holger Thernes - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Fabian Thur (3.), 2:0 Johann Jentges (29.), 3:0 Silvio Ferjani (56.), 4:0 Niklas Hahn (88.)



SSV Golbach 1928 – SSV Eintracht Lommersum 1920 abg.



TuS Vernich 1927 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:3

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Paul Merkler (61. Luc Schmitz) (75. Marten Pleger), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Elias Platz, Joe Kajba (75. Albin Kryeziu), Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Prince Yoka, Ben Reimann, Leon Seeberger (90. Jerome Deruisseau), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (65. Daniel Esser), Sebastian Esser (46. Fabian Schmitz), Jakob Fischer (92. Dave Dahlmann), Lukas Bungart, Sebastian Zaun (82. Alexandros Stefanidis), Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Martin Herde - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Marcel Blum (1.), 0:2 Leon Seeberger (17.), 1:2 Maurice Platz (34. Foulelfmeter), 1:3 Marcel Blum (67.)



SV Schöneseiffen 1950 – TSV Schönau 1:4

SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch (70. Marvin Domalewski), Nils Fink, Fabian Möhrer (46. Felix Jenniches), Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Felix Zimmer, Pascal Meyer, Marcel Hupp (85. Dennis Heinen), Timo Bornewasser (52. Maurice Niedermeier), Torben Hörnchen (46. Tom Albrecht) - Trainer: Heiko Zimmer - Trainer: Alexander Klinkhammer

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk (75. Benedikt Vögtel), Norman Loepke, Yannick Merget, Patrick Spieß (80. Benedikt Vögtel), Chris Schmauder, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Tim Breuer (20.), 0:2 Dominik Dreßen (21. Eigentor), 0:3 Tim Breuer (47.), 1:3 Maurice Niedermeier (69.), 1:4 Tom Neukirch (78.)



SV Sötenich 1919 – TuS Mechernich 1897 3:1

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Simon Weishaupt, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Dennis Jäckel (84. Simon Züll), Jens Knebel, Paul Hrziwnak (89. David Wallenborn) - Trainer: Markus Sabel - Trainer: Kevin Häusler

TuS Mechernich 1897: Tom Rollersbroich, Leon Radschibajev (75. Oliver Kröll), Sekou Keita, Dominik Britz, Tobias Hoß, Moritz Zinken (75. Luca Althausen), Franz Evertz, Leo Evertz (61. Ibrahim Yassine), Jonas Hohn (64. Sven Lepartz), Nils Althausen (88. Michael Denneborg), Jens Honnef - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Erich Poth - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Tobias Hoß (5.), 1:1 Dennis Jäckel (71.), 2:1 Jens Knebel (82.), 3:1 Martin Schmitz (90.+4)



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 11:0

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Jonas Küpper (62. David Küpper), Oleksandr Chornyi, Mory Kaba, Nils Hahn, Patrick Pohl (65. Felix Klinkhammer), Sven Pohl (77. Julian Schlag), Yannick Schorn (65. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk Scheer

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj (46. Salah Kacem), Aaron Dubbelfeld, Aziz Neziri (58. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (46. Eren Catak), Pierre Mendy (46. Adrian Hajdini), Furkan Esenkar - Trainer: Christoph Hemmersbach

Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Yannick Schorn (12.), 2:0 Sven Pohl (29.), 3:0 Sven Pohl (37.), 4:0 Yannick Schorn (42.), 5:0 Sven Pohl (47.), 6:0 Yannick Schorn (50.), 7:0 Sven Pohl (52.), 8:0 Yannick Schorn (58.), 9:0 Yannick Schorn (64.), 10:0 Marlon Vogt (72.), 11:0 David Küpper (80.)

SSV Weilerswist 1924 – SV Frauenberg 2:1

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk (78. Max Becker), Maxim Zajcev, Dennis Besirovic, Firat Bagkan (62. Stefan Silva-Santos), Daouda Coulibaly (65. Mike Nandzik) - Trainer: Frederik Ziburske

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem, Pascal Schröder, Wesley Schleicher, Julian Crombach (46. Denis Moruz) (73. Can Yasin Arigan), Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (46. Milan Jonathan Fischer), Sinan Hannes, Justin Brams, David Dams - Trainer: Kurt Krüger

Schiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Firat Bagkan (40.), 1:1 Wesley Schleicher (77.), 2:1 Felix Kortholt (89.) Den Vogel des Spieltags schoss Yannick Schorn (Nierfeld) ab. Er lieferte sich mit Mannschaftskollegen Sven Pohl ein nettes Duell im Wettschießen. Der 20-Jährige Schorn langte dabei fünf Mal zu und steht nun bei sechs Saisontoren. Routinier Pohl schnürt einen Viererpack und hat nun fünf Ligatore vorzuweisen. Auf Platz eins steht zusammen mit Yannick Schorn der Schönauer Tim Breuer, der heute zweifach traf.