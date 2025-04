DHO festigt Platz drei - Dom-Esch landet wichtigen Dreier

Bevor in wenigen Stunden der 22. Spieltag der A-Liga ansteht reichen wir die Facts zu den beiden Nachholspielen vom Donnerstag und Samstag nach. Am Donnerstagabend schlugen die Sportfreunde DHO den SV Frauenberg mit 2:0. DHO bestätigt den Positivlauf und untermauert den dritten Tabellenplatz. Frauenbergs Niederlage bedeutet einen kleinen Rückschritt und dem weiteren Verharren im Tabellenkeller. Am Samstag sendete der TuS Dom-Esch ein Lebenszeichen. Im direkten Duell in den Niederungen der Tabelle gegen Mitkonkurrent SG Hellenthal behielt der TuS mit 5:1 die Oberhand und sammelte drei ganz wichtige Punkte ein.