DFV 08 und FCNV lassen erstmals Punkte liegen

Der VfL Repelen und der Duisburger SV 1900 haben ihre Hausaufgaben bereits erfüllt und nach Siegen ihre Verfolgerpositionen gefestigt. Am Sonntag patzten der Duisburger FV 08 und der FC Neukirchen-Vluyn und konnten somit ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen. Diese Partien gab es außerdem in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Der VfL Repelen hat den Spieltag am Donnerstag mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Styrum eröffnet. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. Am Freitagabend setzte sich der Duisburger SV mit 2:1 gegen Aufsteiger VfB Homberg II durch und konnte damit seine Verfolgerposition behaupten. Berkay Basri Ersöz vollendete eine schnelle Kombination zum Führungstreffer nach 38 Minuten. Nur zwei Minuten später vergab er die Großchance auf den Doppelpack, als er am starken Homberger Keeper scheiterte. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Homberg durch Dennis Golomb zum Ausgleich kam (63.). Nach einer Ecke stand er am zweiten Pfosten genau richtig. Doch der DSV wusste gleich die richtige Antwort zu geben. Keine drei Minuten später lag 1900 wieder vorn. Ein Freistoß wurde im Strafraum zu Raffael Schütz weitergeleitet, dem aus spitzen Winkel der Siegtreffer gelang (66.). In der Folge vergaben die Gastgeber noch mehrere gute Gelegenheiten, den Sieg gaben sie aber nicht mehr aus der Hand.

Am Sonntag patzten die Top-Teams. Neukirchen-Vluyn gab gegen den SC 1920 Oberhausen eine 2:0-Führung aus der Hand und spielte in Unterzahl nur Unentschieden. Die Gäste aus Oberhausen kamen zunächst durch Yusuf Allouche zum Anschlusstreffer (84.), ehe Bülent Demirci weit in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte (90.+8). Gar keine Punkte gab es für den DFV 08, der sein Heimspiel gegen Rheinland Hamborn mit 0:3 verlor. Samet Sadiklar (23.) und Joel Preuß mit einem Doppelschlag (34./37.) machten schon vor der Pause alles klar.