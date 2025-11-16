DFV 08 festigt Tabellenspitze, Trainereffekt in Buchholz und bei SuS

So lief Spieltag 14

Rheinland Hamborn hat einen weiteren Kantersieg eingefahren. Am Samstagabend bezwang das Team den Aufsteiger VfB Homberg II mit 6:1 und zementierte damit seinen Platz in der Verfolgergruppe. Allein Joel Preuß gelangen drei Treffer, Tarik Kurt traf doppelt und Samet Sadiklar leitete mit seinem Torerfolg zum 1:0 den Siegeszug ein. Mit 2:0 für die Hamborner ging es in die Pause, kurz nach dem Seitenwechsel flog Ender Türkmen nach einer Notbremse mit Rot vom Feld, was Rheinland noch mehr Räume öffnete. Weiter geht es am 30. November mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Styrum.

Das sind die Begegnungen am Sonntag

Der Trainer-Effekt beim SuS 21 Oberhausen ist geglückt. Nach der Trennung von Patrick Theisen feierte das Team einen wichtigen 3:2-Erfolg über den VfL Repelen und den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Nur noch einen Punkt trennt Schleuse von Homberg. Auch bei Viktoria Buchholz hat der Trainerwechsel für einen positiven Effekt gesorgt. Im Derby gewann Buchholz klar mit 3:0 bei der GSG Duisburg. Auch Spitzenreiter Duisburger FV 08 siegte. Im Heimspiel gegen die Spvgg Meiderich 06/95 gab es einen 3:1-Sieg. Im Verfolgerduell setzte sich der Duisburger SV 1900 knapp mit 2:1 gegen den Mülheimer SV durch.