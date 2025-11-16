DFV 08 festigt Tabellenspitze, Trainereffekt in Buchholz und bei SuS

Gleich zwei Trainerwechsel gab es in der Bezirksliga, Gruppe 5, in dieser Woche. Bei Viktoria Buchholz und SuS 21 Oberhausen wurde das Personal an der Seitenlinie ausgewechselt. Am Spieltag holten beide Mannschaften drei Punkte. Die Tabellenführung konnte der Duisburger FV 08 behaupten, wird aber weiter vom SC 1920 Oberhausen verfolgt.
Rheinland Hamborn hat einen weiteren Kantersieg eingefahren. Am Samstagabend bezwang das Team den Aufsteiger VfB Homberg II mit 6:1 und zementierte damit seinen Platz in der Verfolgergruppe. Allein Joel Preuß gelangen drei Treffer, Tarik Kurt traf doppelt und Samet Sadiklar leitete mit seinem Torerfolg zum 1:0 den Siegeszug ein. Mit 2:0 für die Hamborner ging es in die Pause, kurz nach dem Seitenwechsel flog Ender Türkmen nach einer Notbremse mit Rot vom Feld, was Rheinland noch mehr Räume öffnete. Weiter geht es am 30. November mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Styrum.
Der Trainer-Effekt beim SuS 21 Oberhausen ist geglückt. Nach der Trennung von Patrick Theisen feierte das Team einen wichtigen 3:2-Erfolg über den VfL Repelen und den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Nur noch einen Punkt trennt Schleuse von Homberg. Auch bei Viktoria Buchholz hat der Trainerwechsel für einen positiven Effekt gesorgt. Im Derby gewann Buchholz klar mit 3:0 bei der GSG Duisburg. Auch Spitzenreiter Duisburger FV 08 siegte. Im Heimspiel gegen die Spvgg Meiderich 06/95 gab es einen 3:1-Sieg. Im Verfolgerduell setzte sich der Duisburger SV 1900 knapp mit 2:1 gegen den Mülheimer SV durch.
________________
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg