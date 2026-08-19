DFV 08 empfängt den ETB erneut - diesmal zum Testspiel

Der Duisburger FV 08 zuhause gegen den 1.FC Mülheim Styrum - vergangene Saison

Nur wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen im Niederrheinpokal stehen sich der Duisburger FV 08 und der ETB Schwarz-Weiß Essen erneut gegenüber. Nach dem 0:3 im Pokal bekommt der DFV 08 bereits am morgigen Donnerstag die Chance, gegen den klassenhöheren ETB eine Reaktion zu zeigen.

Im Pokalduell musste sich der Duisburger Landesligist am Ende deutlich geschlagen geben. Nun geht es allerdings nicht um den Einzug in die nächste Runde, sondern darum, bevor die Saison richtig losgeht, weiter voranzutreiben und möglichst viele Erkenntnisse für die anstehende Saison zu sammeln. Das erste Ligaspiel haben sie bereits gegen den Mülheimer FC bestritten. Im Ruhrstadion unterlagen die Duisburger den Mülheimern mit einem 0:2.

Gerade für den DFV 08 ist die Partie interessant. Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison soll in der neuen Spielzeit erneut oben angegriffen werden. Dafür wurde der Kader unter anderem mit Neuzugängen verstärkt. Das Testspiel gegen den ETB bietet nun eine weitere Gelegenheit, die Mannschaft einzuspielen und die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren.