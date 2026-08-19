DFV 08 empfängt den ETB erneut - diesmal zum Testspiel

Im Pokalduell musste sich der Duisburger Landesligist am Ende deutlich geschlagen geben. Nun geht es allerdings nicht um den Einzug in die nächste Runde, sondern darum, bevor die Saison richtig losgeht, weiter voranzutreiben und möglichst viele Erkenntnisse für die anstehende Saison zu sammeln. Das erste Ligaspiel haben sie bereits gegen den Mülheimer FC bestritten. Im Ruhrstadion unterlagen die Duisburger den Mülheimern mit einem 0:2.
Gerade für den DFV 08 ist die Partie interessant. Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison soll in der neuen Spielzeit erneut oben angegriffen werden. Dafür wurde der Kader unter anderem mit Neuzugängen verstärkt. Das Testspiel gegen den ETB bietet nun eine weitere Gelegenheit, die Mannschaft einzuspielen und die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren.
Auch der ETB dürfte die Begegnung nutzen, um weiter an den Abläufen zu arbeiten. Für beide Trainer bietet sich die Möglichkeit, verschiedene Formationen und Spieler auszuprobieren. Gerade deshalb dürfte die Partie im Vergleich zum Pokalspiel personell und taktisch einige Veränderungen mit sich bringen.
Für den DFV 08 steht dennoch eines im Vordergrund: Nach dem 0:3 soll eine positive Reaktion her. Gegen einen Oberligisten wartet erneut ein anspruchsvoller Gegner, gleichzeitig kann die Mannschaft zeigen, dass sie aus dem Pokalduell gelernt hat.
Anpfiff ist am morgigen Donnerstag. Damit kommt es nur kurze Zeit nach dem Niederrheinpokal bereits zum Wiedersehen zwischen dem DFV 08 und dem ETB Schwarz-Weiß Essen.