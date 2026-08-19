DFV 08 empfängt den ETB erneut - diesmal die U19 zum Testspiel

Der Duisburger FV 08 zuhause gegen den 1.FC Mülheim Styrum - vergangene Saison

Nur wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen im Niederrheinpokal stehen sich der Duisburger FV 08 und der ETB Schwarz-Weiß Essen erneut gegenüber. Nach dem 0:3 im Pokal bekommt der DFV 08 bereits am Donnerstag die Chance, erneut gegen den ETB zu testen, diesmal allerdings gegen die U19 vom Uhlenkrug.

Im Pokalduell musste sich der Duisburger Landesligist am Ende deutlich geschlagen geben. Nun geht es allerdings nicht um den Einzug in die nächste Runde, sondern darum, bevor die Saison richtig losgeht, die Form weiter voranzutreiben und möglichst viele Erkenntnisse für die anstehende Saison zu sammeln. Das erste Ligaspiel haben die Duisburger bereits gegen den Mülheimer FC bestritten. Im Ruhrstadion unterlagen die Duisburger den Mülheimern mit 0:2.

Duisburger FV will wieder oben angreifen

Gerade für den DFV 08 ist die Partie interessant. Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison soll in der neuen Spielzeit erneut oben angegriffen werden. Dafür wurde der Kader mit Zugängen verstärkt. Das Testspiel gegen die A-Jugend des ETB bietet nun eine weitere Gelegenheit, die Mannschaft einzuspielen und die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren.