DFL-Ausbildungshonorierung: Warmer Geldregen für Landesligist

Ausgeschüttet wurden rund 2,2 Millionen Euro an 113 Clubs für 65 Lizenz- oder Vertragsspieler, die bei ihrem Profidebüt in der Spielzeit 2024/25 nicht älter als 23 waren. Seit Einführung der so genannten Ausbildungshonorierung in dieser Form (Saison 2017/18) hat die DFL insgesamt mehr als 13 Millionen Euro ausgezahlt.

Zur Saison 2024/25 hatte der DFL die Ausbildungshonorierung zu Gunsten der Amateurvereine reformiert. Kern der Anpassungen war eine 25-prozentige Erhöhung des Betrags, der an die Ausbildungsvereine gezahlt wird. So erhalten jene Clubs, die Debütanten in der Bundesliga und 2. Bundesliga ab der Saison ihres 6. bis zur Spielzeit ihres 11. Geburtstages ausgebildet haben, nun je 5.250 Euro (zuvor 4.200) für eine gesamte Saison. Für die Ausbildung in der Spielzeit seines 12. bis zur Saison seines 21. Geburtstags erhalten die Clubs je 6.750 Euro (zuvor 5.400) pro Spielzeit.

Einen riesigen Batzen Geld erhält demnach Landesligist VfL Senden, bei dem Niklas Castelle (23) fast seine gesamte Laufbahn verbracht hat, bevor ihn Anfang 2022 der FC Schalke 04 entdeckte. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb der Mittelstürmer, der zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre beim SC Preußen Münster ausgebildet wurde, beim SSV Ulm, bei dem er in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit zu vier Einsätzen kam. Ein Betrag von ca. 65.000 Euro sollten dem Münsterländer Verein zustehen.