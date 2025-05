"DFC Allendorf/Eder vermiest Junglöwinnen die Meisterfeier" - so muss die Schlagzeile zum letzten Spiel der Gruppenligasaison Der C-Juniorinnen vom KSV Hessen Kassel lauten. Wenn Sie sich jetzt verwundert die Augen reiben und sich fragen, "haben die sportlich ungeschlagenen Junglöwinnen tatsächlich das letzte Spiel der Saison gegen Alledorf/Eder verloren?", können wir die KSV-Fans unter Ihnen beruhigen: Haben sie nicht. Allerdings stimmt die Schlagzeile trotzdem. Nicht aus sportlicher Hinsicht, eher nach "unsportlichem" Blickwinkel.

Die Vorbereitungen zur Meisterfeier nach dem letzten Saisonspiel im heimischen Löwenkäfig waren abgeschlossen und Alles für eine angemessene Würdigung der Spielerinnen für eine, trotz teilweise unerfreulicher Begleitumstände, sportlich hervorragende Spielzeit in der Gruppenliga 2024/2025 bereitet, erreichte die Verantwortlichen des KSV am Tag vor dem Spiel die traurige Nachricht, dass der Gegner vom DFC Allendorf/Eder nicht nach Kassel reisen würde. Aus offiziellen Kanälen des DFC Allendorf wurde vermeldet, dass man nicht in der Lage sei, eine Mannschaft zu stellen und sich daher entschlossen habe, das Spiel in Kassel kurzfristig abzusagen. Diese Absage hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, auch weil aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage kein anderer Gegner mehr gefunden werden konnte, um den Junglöwinnen trotzdem noch einen passenden Rahmen für die geplante Meisterfeier zu schaffen. So musste Interimstrainer Alessandro Cyris am Freitagabend, im Rahmen des Abschlusstrainings, den Mädels die traurige Nachricht überbringen, dass das Spiel nicht stattfinden würde. Trotzdem trafen sich die Spielerinnen mit ihrem Trainer Cyris, der Trainerin der 1. Damenmannschaft Lisa Lattermann und der kommenden Cheftrainerin der B-Juniorinnen-Mannschaft Lena Krause im Löwenheim und versuchten die von Spielerervater Zoran Doncev gesponserten Pizzen zu genießen. Vielen Dank dafür nochmal, Zoran.