DFB-Vize Frymuth bleibt im Aufsichtsrat Fortuna bringt 163 Minuten Mitgliederversammlung harmonisch hinter sich. Viel Beifall für Ultras-Entschuldigung.

Es gab schon Mitgliederversammlungen in den 127 Jahren Vereinsgeschichte, auf denen ordentlich die Fetzen flogen. Die des Jahres 2022 gehörte nicht dazu. Nach 163 Minuten Sitzungsdauer durfte Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding das Ende der Zusammenkunft verkünden, ohne dass ein Mitglied dem anderen zumindest verbal an den Kragen gegangen wäre.

Im Gegenteil: Es gab sogar eine bemerkenswerte Entschuldigung. Bastian Skalnik brachte sie vor, im Namen der Ultras Düsseldorf. „Es ist ein absolutes No-Go, was da am Freitag passiert ist“, sagte das UD-Mitglied mit Bezug auf die Szenen in der Nachspielzeit des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag, als einige Fans in den Innenraum geklettert waren. Das gehöre nicht zum Selbstverständnis der Ultra-Fankultur: „Deshalb möchten wir uns bei Vorstand, Aufsichtsrat und Mannschaft in aller Form entschuldigen. Wir haben uns provozieren lassen und wissen, dass Grenzen überschritten wurden.“ Großer Beifall vom Podium kam als Reaktion, sogar Standing Ovations vieler Mitglieder.

Die Szene passte ins Bild des Sonntags, denn Fortuna Düsseldorf bemühte sich, auf möglichst allen Ebenen Einigkeit zu zeigen. Und der Verein konnte zudem eine wichtige Nachricht mit einiger Außenwirkung verkünden: Peter Frymuth, früher Vorstandssprecher der Fortuna und seit Jahren Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes bleibt für weitere drei Jahre Mitglied des Aufsichtsrats. Sein Mandat als bestelltes Mitglied wäre im Dezember ausgelaufen, wurde nun aber bis 2025 verlängert.

Gut möglich, dass dann auch Sportvorstand Klaus Allofs noch immer im Amt sein wird. Zwar läuft der Vertrag des 65-Jährigen im kommenden Frühjahr aus, doch wirkte es auf der Mitgliederversammlung ganz und gar nicht so, als werde das Ende der Zusammenarbeit jetzt schon kommen. „Wir lassen uns zwar von niemandem treiben“, sagte Borgerding auf entsprechende Anfrage von Mitglied Rüdiger Thrum, „aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns zeitnah einigen werden.“ Auch Allofs selbst wollte die Frage nicht einfach so im Raum stehen lassen. „Es stimmt, dass wir uns da nicht treiben lassen wollen“, sagte der Sportvorstand. „Aber ich kann dazu sagen, dass ich mir die Entscheidung, zurück zur Fortuna zu kommen, damals nicht leicht gemacht habe. Heute kann ich jedoch sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Die Aufgabe macht großen Spaß, und es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben noch eine Menge zu tun, und es wäre schön, wenn es irgendwann in der ersten Liga endet.“ Ein Abschied klingt anders.