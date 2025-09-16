– Foto: Imago Images

DFB veröffentlicht "Lagebild Amateurfußball": Kaum Gewalt in Bayern Im Freistaat mussten insgesamt nur 81 von 187.095 erfassten Partien wegen Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden

Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle bewegen sich im bayerischen Amateurfußball weiter auf konstant niedrigem Niveau – das geht aus dem "Lagebild Amateurfußball" hervor, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Dienstag zum mittlerweile elften Mal veröffentlicht hat und das zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang verzeichnet. Dabei liegen die Zahlen für den vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) organisierten Spielbetrieb weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt.

"Auch wenn die Zahlen weiterhin niedrig sind, zeigen sie doch eines ganz klar: Es gibt immer noch ein paar Wenige, die auf unseren Plätzen die rote Linie im Miteinander überschreiten", sagt BFV-Präsident Christoph Kern. So kam es in der Spielzeit 2024/25 bei den insgesamt 187.095 elektronisch erfassten Partien im Freistaat mit Blick auf Gewalt und Diskriminierung zu 444 Vorkommnissen (Gewalt: 296, Diskriminierung: 174), was – wie schon im Vorjahr – einem Anteil von 0,24 Prozent entspricht. Ebenfalls gleichgeblieben ist im Vergleich zur Vorsaison 2023/24 der Anteil der Spielabbrüche, der erneut bei 0,04 Prozent liegt. Sowohl bei der Quote der Störungen (0,43 Prozent) als auch der Spielabbrüche (0,06 Prozent) liegen die bayerischen Zahlen unter dem bundesweiten Schnitt. Grundlage für das "Lagebild Amateurfußball" sind die Angaben der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Elektronischen Spielbericht (ESB).



81 Spielabbrüche bei 187.095 erfassten Partien.

Die Mehrheit der insgesamt 81 Spielabbrüche in Bayern in der Saison 2024/25 betraf den Spielbetrieb bei den Herren (46 Prozent) und Junioren (53 Prozent). Bei den Juniorinnen kam es in der zurückliegenden Spielzeit zu einem Abbruch, bei den Frauen zu keinem.