DFB „verhindert“ Trainer von unten

"Die Trainerausbildung wurde komplett auf links gedreht", sagt Benjamin Lawes, Qualifikationsvorsitzender beim NFV-Kreis Stade sowie Stützpunkt- und NFV-Auswahltrainer. "Es wird nicht mehr nach Qualität entschieden", sagt Bernhard Augustin, ehemaliger DFB-Stützpunktkoordinator aus Stade. Genau das aber will der DFB durch die neuen Anforderungsprofile erreichen. Lawes wie Augustin sagen, dass es Trainerwerdegänge wie von Enrico Maaßen, der sich von D/A aus der Niedersachsenliga bis zum FC Augsburg in die Bundesliga gearbeitet hat, oder vom jetzigen D/A-Trainer Frithjof Hansen in diesem System wohl nicht mehr geben werde. Hansen sagt, er sei froh, mit der A-Lizenz schon weit zu sein im jetzigen System - sieht in der Reform aber auch Vorteile.

Die TrainerausbildungFrüher hieß es C-, B-, A-Lizenz und Fußball-Lehrer, später wurde die B-Elite-Lizenz mit Schwerpunkt Juniorenausbildung zwischen B- und A-Lizenz hinzugefügt. Es gab Eignungstests und die ambitionierten Trainer mussten die Prüfungen mit einem vorgegebenen Numerus clausus bestehen, um überhaupt bis zur A-Lizenz zu kommen. "Es gibt keine große Qualitätsprüfung in diesem Sinne mehr", sagt Augustin. An den Stützpunkten wurden Eignungstests für die B-Lizenz durchgeführt, diese Vorarbeit und Vorauswahl, so Augustin, hätte sich in den meisten Fällen bewährt

.Jetzt gibt es eine Entwicklungstreppe für Trainer. Diese beginnt mit dem Kindertrainer-Zertifikat und geht über den Junior- und Basis-Coach hin zur C-Lizenz. Diese werden vor Ort, hier also beim NFV-Kreis Stade, absolviert. Dazwischen werden immer Weiterbildungen angeboten und vorgesehen, Teilnehmer können sich bis zur C-Lizenz spezialisieren, im Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich. "Der Junior- oder Basis-Coach sind sehr gute Dinger", sagt Lawes über die ersten Qualifikationsstufen, denn dadurch "holen wir viele junge Neutrainer ab". Gleichzeitig habe er an der Basis das Problem, dass er "sehr heterogene Teilnehmerfelder" bekomme, weil ein Regionalligaspieler dasselbe wie der Kreisklassenkicker absolvieren muss.

Nach der C-Lizenz können sich die Trainer bei den Landesverbänden, hier in Barsinghausen, für die B-Lizenz anmelden. Danach folgen die Ausbildungsstufen an der DFB-Akademie über die B+ und A+ Lizenz (Juniorenbereich) zur Pro-Lizenz oder direkt über die A-Lizenz zur Pro-Lizenz. Zwischen allen Lizenzen gibt es Weiterbildungen. Der Sprung von der B-Lizenz (berechtigt bis zur Männer-Oberliga und Frauen-Regionalliga) in den DFB-Lizenzbereich ist allerdings sehr hoch.

Die Anforderungsprofile

Zu allen Lizenzen gibt es Vorgaben und Kriterien, die erfüllt werden müssen - es gibt allerdings keine Prüfungen im eigentlichen Sinn mehr. Neben wiederkehrenden Präsenzzeiten arbeiten die Anwerber viel im eigenen Verein und werden online begleitet. Die Trainer müssen Trainingsinhalte filmen und diese werden mit dem entsprechenden Feedback analysiert. Am Ende wird das vom Trainer selbst erarbeitete Training mit einem von ihm vorgegebenen Themenschwerpunkt bewertet - und unter Berücksichtigung der DFB-Kriterien die Lizenz erteilt. Abschlussnoten gibt es nicht mehr. Bei der B-Lizenz befürchten Lawes und Augustin einen Qualitätsabfall.

Ab dann kritisieren sie die Messlatte. Das Aufnahmeprüfverfahren des DFB hat ein Punktesystem in drei Kategorien: Trainererfahrungen, Spielererfahrungen und eine relevante Bildung werden bewertet. Je höher ein Bewerber als Spieler aktiv war und/oder als Trainer gearbeitet hat, wird pro Jahr mit entsprechend mehr Punkten ausgestattet.

Beispiele für die B+ Lizenz: Ein Cheftrainer in der Regionalliga oder von der U15- bis U19-Bundesliga bekommt pro Saison die höchstmöglichen 7,5 Punkte. Ein Oberligatrainer nur noch 1 Punkt, darunter gibt es 0,5 Punkte. Ein Erstligaspieler erhält 5 Punkte/Saison, ein Oberligaspieler 1 Punkt. Die relevante Bildung in diesem System bezieht sich auf Sport und Pädagogik. Wer beispielsweise ein Diplom in Sportwissenschaft hat, bekommt 15 Punkte, ein Erzieher oder Physiotherapeut 5 Punkte. Wer die B-Lizenz ab diesem Jahr "mit Empfehlung" (den NC gibt es ja nicht mehr) bestanden hat, bekommt 7,5 Punkte. "So werden Leute verhindert", sagt Lawes, der gute, junge B-Trainer im Kreis kennt, die gerne weitergemacht hätten, so aber nicht können. "Diese Entscheidung ist sehr unglücklich", sagt Augustin, der DFB will so von der Masse beziehungsweise Basis weg und fördert die Profis beziehungsweise die Nachwuchsleistungszentren. "Das ist Stillstand", sagt Augustin, da ein Ex-Profi kein besserer Trainer ist.

Kosten und Zeit