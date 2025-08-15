– Foto: Tobi Baur

DFB-U20-Auswahl empfängt Italien im Stadion an der Kreuzeiche Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Reutlingen

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft kommt nach Reutlingen! Am Dienstag, 9. September, gastiert die DFB-Auswahl im Stadion an der Kreuzeiche. Gegner ist kein Geringerer als Italien – Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Für die neue U 20 mit Talenten der Jahrgänge 2005 und 2006 ist es das erste Heimspiel der Saison 2025/2026 – hoffentlich vor einer stimmungsvollen Kulisse!

DFB-U20-Auswahl empfängt Italien im Stadion an der Kreuzeiche Cheftrainer Hannes Wolf, der vielen als eines der Gesichter der „Trainingsphilosophie Deutschland“ bekannt sein dürfte, freut sich auf das Gastspiel in Württemberg: „Mit Italien treffen wir im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion gleich zu Beginn der Saison auf einen starken Gegner. Das wird eine spannende Herausforderung vor einer hoffentlich tollen Kulisse. Wir freuen uns sehr auf die neue Saison.“

Ticketinfos im Überblick Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 (Sitzplatz) betragen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Sitzplätze in Kategorie 2 sind ab zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) verfügbar. Stehplatztickets sind für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für vier Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro. Einlass ist ab 17 Uhr.