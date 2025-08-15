DFB-U20-Auswahl empfängt Italien im Stadion an der Kreuzeiche

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft kommt nach Reutlingen! Am Dienstag, 9. September, gastiert die DFB-Auswahl im Stadion an der Kreuzeiche. Gegner ist kein Geringerer als Italien – Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Für die neue U 20 mit Talenten der Jahrgänge 2005 und 2006 ist es das erste Heimspiel der Saison 2025/2026 – hoffentlich vor einer stimmungsvollen Kulisse!
Cheftrainer Hannes Wolf, der vielen als eines der Gesichter der „Trainingsphilosophie Deutschland“ bekannt sein dürfte, freut sich auf das Gastspiel in Württemberg: „Mit Italien treffen wir im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion gleich zu Beginn der Saison auf einen starken Gegner. Das wird eine spannende Herausforderung vor einer hoffentlich tollen Kulisse. Wir freuen uns sehr auf die neue Saison.“
Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 (Sitzplatz) betragen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Sitzplätze in Kategorie 2 sind ab zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) verfügbar. Stehplatztickets sind für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für vier Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro. Einlass ist ab 17 Uhr.
ÖPNV-Hinweis: Das Ticket gilt am Spieltag als Fahrausweis im naldo-Gebiet (2. Klasse) zur Hinfahrt ab vier Stunden vor Spielbeginn und zur Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages.
Vereine im wfv können für Gruppen ab 10 Personen vergünstigte Tickets für nur 3 € pro Person erwerben. So geht’s: Ticketportal über diesen Link öffnen und den Aktionscode „LV-Ticket“ eintragen, um die rabattierten Tickets freizuschalten. Alternativ kann der Code auch über den normalen DFB-Ticketshop eingesetzt werden, über den alle Ticketkategorien zur Verfügung stehen.