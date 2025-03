DFB terminiert Spieltage in der 3. Liga: 1860 mit Traditionsduellen gegen Rostock und Essen

Der DFB hat die letzten vier Spieltage der 3. Liga terminiert. 1860 München muss nach Rostock und Verl, Ingolstadt zweimal in den Osten.

Der DFB hat den Spielplan der Spieltage 35 bis 38 für die 3. Liga terminiert. Der TSV 1860 München hat spannende Duelle in Rostock und zu Hause gegen Aue und Rot-Weiss Essen vor sich. Für den FC Ingolstadt geht es im eigenen Stadion gegen Bielefeld und auf Reisen nach Aue und Cottbus. Die SpVgg Unterhaching empfängt ebenfalls Bielefeld und Cottbus. Am letzten Spieltag gastieren die Vorstädter in Dresden. Alle Termine der oberbayerischen Drittligisten auf einen Blick.

TSV 1860 München empfängt Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen im Grünwalder Stadion