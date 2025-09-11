 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Richtungsweisende Duelle in der 3. Liga stehen für 1860 München im Oktober und November an.
Richtungsweisende Duelle in der 3. Liga stehen für 1860 München im Oktober und November an. – Foto: Imago/Oryk Haist

DFB terminiert Spieltage 10 bis 16 der 3. Liga: TSV 1860 erwartet Kracher im Grünwalder Stadion

Zweimal sonntags auswärts

3. Liga
TSV 1860

In der 3. Liga wurden die Spieltage 10 bis 16 vom DFB terminiert. Für den TSV 1860 München stehen von Oktober bis Ende November einige Kracher an.

München – Der DFB hat die Spieltage 10 bis 16 zeitgenau terminiert. Für den TSV 1860 München geht es Anfang Oktober gegen Wehen Wiesbaden (A) und den MSV Duisburg (H). Im Anschluss stehen in der 3. Liga Spiele gegen Waldhof Mannheim (A), Energie Cottbus (H) und Saarbrücken (H) an. Ende November spielen die Löwen gegen Saarbrücken (H) und Ulm (A). Erfreulich aus Fansicht: Mit dem MSV Duisburg, Energie Cottbus und Saarbrücken erwarten die Löwen drei Schmankerl im Grünwalder Stadion. Alle Termine der 3. Liga in der Übersicht.

10. Spieltag: 1860 spielt in Wehen Wiesbaden

  • Fr., 03.10.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock
  • Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück
  • Sa., 04.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 1846 Fußball
  • Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - TSV Havelse
  • Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
  • Sa., 04.10.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SC Verl
  • Sa., 04.10.25 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen
  • So., 05.10.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen
  • So, 05.10.25 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München
  • So, 05.10.25 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II

11. Spieltag: 1860 empfängt den MSV Duisburg

  • Fr., 17.10.25 19:00 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim
  • Sa., 18.10.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SC Verl
  • Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05
  • Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II
  • Sa., 18.10.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
  • Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
  • Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
  • So., 19.10.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus
  • So., 19.10.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - MSV Duisburg
  • So., 19.10.25 19:30 Uhr TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

12. Spieltag: 1860 gastiert Samstagnachmittag bei Waldhof Mannheim

  • Fr., 24.10.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
  • Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München
  • Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
  • Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV Havelse
  • Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
  • Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball
  • Sa., 25.10.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück
  • So., 26.10.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue
  • So., 26.10.25 16:30 Uhr Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
  • So., 26.10.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

13. Spieltag: 1860 München empfängt Energie Cottbus

  • Fr., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
  • Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
  • Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg
  • Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg
  • Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
  • Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus
  • Sa, 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl
  • So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
  • So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05
  • So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken

14. Spieltag: 1860 gastiert beim SSV Jahn Regensburg

  • Fr., 07.11.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
  • Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
  • Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock
  • Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
  • Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SC Verl - FC Erzgebirge Aue
  • Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II
  • Sa., 08.11.25 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
  • So., 09.11.25 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
  • So., 09.11.25 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München
  • So., 09.11.25 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

15. Spieltag: 1860 empfängt Saarbrücken

  • Fr., 21.11.25 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
  • Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
  • Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Verl
  • Sa., 22.11.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
  • Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
  • Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
  • Sa., 22.11.25 16:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
  • So., 23.11.25 13:30 Uhr TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
  • So., 23.11.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
  • So., 23.11.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

16. Spieltag: 1860 gastiert beim SSV Ulm

  • Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue
  • Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
  • Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
  • Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München
  • Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - Viktoria Köln
  • Sa., 29.11.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
  • Sa., 29.11.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim
  • So., 30.11.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
  • So., 30.11.25 16:30 Uhr SC Verl - VfL Osnabrück
  • So., 30.11.25 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Havelse
