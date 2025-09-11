2025-09-10T07:23:22.987Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Richtungsweisende Duelle in der 3. Liga stehen für 1860 München im Oktober und November an. – Foto: Imago/Oryk Haist DFB terminiert Spieltage 10 bis 16 der 3. Liga: TSV 1860 erwartet Kracher im Grünwalder Stadion Zweimal sonntags auswärts In der 3. Liga wurden die Spieltage 10 bis 16 vom DFB terminiert. Für den TSV 1860 München stehen von Oktober bis Ende November einige Kracher an.
München – Der
DFB hat die Spieltage 10 bis 16 zeitgenau terminiert. Für den TSV 1860 München geht es Anfang Oktober gegen Wehen Wiesbaden (A) und den MSV Duisburg (H). Im Anschluss stehen in der 3. Liga Spiele gegen Waldhof Mannheim (A), Energie Cottbus (H) und Saarbrücken (H) an. Ende November spielen die Löwen gegen Saarbrücken (H) und Ulm (A). Erfreulich aus Fansicht: Mit dem MSV Duisburg, Energie Cottbus und Saarbrücken erwarten die Löwen drei Schmankerl im Grünwalder Stadion. Alle Termine der 3. Liga in der Übersicht. 10. Spieltag: 1860 spielt in Wehen Wiesbaden Fr., 03.10.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück Sa., 04.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 1846 Fußball Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - TSV Havelse Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken Sa., 04.10.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SC Verl Sa., 04.10.25 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen So., 05.10.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen So, 05.10.25 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München So, 05.10.25 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II 11. Spieltag: 1860 empfängt den MSV Duisburg Fr., 17.10.25 19:00 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim Sa., 18.10.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SC Verl Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05 Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II Sa., 18.10.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04 Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln So., 19.10.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus So., 19.10.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - MSV Duisburg So., 19.10.25 19:30 Uhr TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg 12. Spieltag: 1860 gastiert Samstagnachmittag bei Waldhof Mannheim Fr., 24.10.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV Havelse Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball Sa., 25.10.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück So., 26.10.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue So., 26.10.25 16:30 Uhr Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock So., 26.10.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 13. Spieltag: 1860 München empfängt Energie Cottbus Fr., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04 Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus Sa, 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05 So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken 14. Spieltag: 1860 gastiert beim SSV Jahn Regensburg Fr., 07.11.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SC Verl - FC Erzgebirge Aue Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II Sa., 08.11.25 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse So., 09.11.25 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen So., 09.11.25 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München So., 09.11.25 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln 15. Spieltag: 1860 empfängt Saarbrücken Fr., 21.11.25 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Verl Sa., 22.11.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05 Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg Sa., 22.11.25 16:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04 So., 23.11.25 13:30 Uhr TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken So., 23.11.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II So., 23.11.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus 16. Spieltag: 1860 gastiert beim SSV Ulm Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - Viktoria Köln Sa., 29.11.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen Sa., 29.11.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim So., 30.11.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock So., 30.11.25 16:30 Uhr SC Verl - VfL Osnabrück So., 30.11.25 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Havelse Aufrufe: 0 11.9.2025, 13:20 Uhr