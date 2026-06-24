DFB terminiert Rhynerns Pokalspiel gegen Dynamo Dresden

Vor knapp zwei Wochen wurde geklärt, dass das DFB-Erstrundenspiel von Oberliga-Meister SV Westfalia Rhynern nicht in der heimischen Kümpel+Hellmeister-Arena, sondern im LVM-Preußenstadion in Münster stattfinden wird. Seit Mittwochnachmittag (24. Juni) ist nun auch klar, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Partie gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgetragen wird: Am Sonntag, den 23. August, wird um 15:30 Uhr in Münster angepfiffen.
Bereits am Freitag wird die 1. Runde des DFB-Pokals eröffnet, auch mit der Partie von Preußen Münster gegen den Karlsruher SC, die ebenso an der Hammer Straße ausgetragen wird. Deshalb wäre auch eine Austragung des Rhynern-Spiels auf dem darauffolgenden Samstag nicht infrage gekommen. Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt kommt der Sonntag aber entgegen. „Damit sind wir sehr zufrieden, weil viele Fans aus Dresden kommen können. Das wird ein schöner Tag für ein schönes Fußballspiel“, so Schmidt im „Westfälischen Anzeiger“.
Stadion, Datum und Uhrzeit sind damit geklärt. Bleibt nur noch das Warten auf den Ticketverkauf. Auch hier hat sich etwas getan: Am Freitag will der Verein nähere Informationen veröffentlichen. So sollen Tickets sowohl in der Geschäftsstelle als auch online über den Dienstleister „Eventim“ zu erwerben sein. Clubsprecher Franz Velmering sagt dazu: „Wir werden jetzt unsere Planungen konkretisieren und hoffen, dass wir den Freitag auch einhalten können. Denn ein Stück weit sind wir da fremdbestimmt.“
Freitag, 21. August
18:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt
18:00 Uhr SC Preußen Münster - Karlsruher SC
20:45 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Samstag, 22. August
13:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
13:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Augsburg
15:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
15:30 Uhr MSV Duisburg - SV 07 Elversberg
15:30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
15:30 Uhr SV Hemelingen - Hannover 96
15:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Werder Bremen
15:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim
18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld
18:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - RB Leipzig
18:00 Uhr TSV 1860 München - Holstein Kiel
Sonntag, 23. August
13:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
13:00 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim
15:30 Uhr Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden
15:30 Uhr Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
15:30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
15:30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
15:30 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
15:30 Uhr TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
18:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07
18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
18:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
Montag, 24. August
18:00 Uhr SC Verl - Hamburger SV
18:00 Uhr FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln
18:00 Uhr VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
20:45 Uhr Hallescher FC - FC Schalke 04
Dienstag, 1. September
20:45 Uhr HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
Mittwoch, 2. September
20:45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern München