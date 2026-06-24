DFB terminiert Rhynerns Pokalspiel gegen Dynamo Dresden

– Foto: Sascha Drenth

Vor knapp zwei Wochen wurde geklärt, dass das DFB-Erstrundenspiel von Oberliga-Meister SV Westfalia Rhynern nicht in der heimischen Kümpel+Hellmeister-Arena, sondern im LVM-Preußenstadion in Münster stattfinden wird. Seit Mittwochnachmittag (24. Juni) ist nun auch klar, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Partie gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgetragen wird: Am Sonntag, den 23. August, wird um 15:30 Uhr in Münster angepfiffen.

Bereits am Freitag wird die 1. Runde des DFB-Pokals eröffnet, auch mit der Partie von Preußen Münster gegen den Karlsruher SC, die ebenso an der Hammer Straße ausgetragen wird. Deshalb wäre auch eine Austragung des Rhynern-Spiels auf dem darauffolgenden Samstag nicht infrage gekommen. Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt kommt der Sonntag aber entgegen. „Damit sind wir sehr zufrieden, weil viele Fans aus Dresden kommen können. Das wird ein schöner Tag für ein schönes Fußballspiel“, so Schmidt im „Westfälischen Anzeiger“.

Stadion, Datum und Uhrzeit sind damit geklärt. Bleibt nur noch das Warten auf den Ticketverkauf. Auch hier hat sich etwas getan: Am Freitag will der Verein nähere Informationen veröffentlichen. So sollen Tickets sowohl in der Geschäftsstelle als auch online über den Dienstleister „Eventim“ zu erwerben sein. Clubsprecher Franz Velmering sagt dazu: „Wir werden jetzt unsere Planungen konkretisieren und hoffen, dass wir den Freitag auch einhalten können. Denn ein Stück weit sind wir da fremdbestimmt.“