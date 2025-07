DFB-Stützpunkt Wiesbaden: Wo Talent auf Förderung trifft

„Mit Kindern zusammenzuarbeiten treibt mich an, weil sie sich immer weiterentwickeln wollen – und man ihnen dabei zusehen kann. Sie sind sehr lernwillig und hören einfach gut zu, das macht Spaß.“ Trainiert werden an jedem Montag insgesamt vier Jahrgänge – von der U12 bis zur U15. Je zwei Jahrgänge stehen während einer Trainingseinheit auf dem Platz: Die Jüngeren trainieren von 17 bis 18:30 Uhr, die Älteren im Anschluss. Im Fokus steht die individuelle Förderung – freiwillig, leistungsorientiert, aber absolut druckfrei.

Seit August 2020 ist Ronald Wendel Teil des Trainerteams in Wiesbaden. Mit internationalen Erfahrungen in Schulung und Scouting sowie dreieinhalnb Jahren Tätigkeit bei der Fußballschule von Mainz 05 bringt er nicht nur Expertise mit, sondern auch Leidenschaft:

Struktur mit System und Verstand

Das Besondere am Stützpunktmodell: Jeder Jahrgang hat zwei feste Trainer, die nach einem halben Jahr ihre Rollen tauschen – so erhalten die Talente möglichst viele Impulse und Perspektiven. Aktuell gehören neben Ronald Wendel auch Uwe Meckbach (seit Gründung 2002 dabei), Thomas Gommert und Christian Bissinger zum Wiesbadener Stützpunkt-Trainerteam.

Pro Jahrgang werden in der Regel elf Spieler betreut, neun Feldspieler plus zwei Torhüter. Die Auswahl erfolgt über regelmäßige Sichtungen, bei denen die Stützpunkttrainer Spiele der regionalen Vereine beobachten – oft unangekündigt. Bei einem zentralen Sichtungstag zuletzt wurden von rund 60 eingeladenen Teilnehmern nur zwölf aufgenommen.

Trainingsprinzip: fordern und fördern

Gearbeitet wird nach DFB-Vorgaben in thematisch strukturierten Trainingsblöcken, zum Beispiel „Tore erzielen und Angriffsabschluss“. Über einen Zeitraum von fünf bis sieben Wochen steht jeden Montag ein neuer Trainingsblock an. Im Anschluss daran folgen an einem „Matchday“ spielnahe Trainings-, Spiel- und Übungsformen. Kreativität ist gefragt, denn die Trainer genießen hierbei viele individuelle Freiheiten bei der Ausgestaltung.

Darüber hinaus finden drei bis vier „Funktionsspieltage“ pro Jahr statt. Ohne Ergebnisse oder Schiedsrichter – aber mit viel Erkenntnisgewinn: „Wir wollen sehen, wie Spieler ohne Drucksituationen agieren. So erhalten wir neue Informationen und können Impulse für kommende Trainingseinheiten ansetzen“, erklärt Wendel. „Leistungsdruck? Nullkommanull. Bei uns gibt es keine Tabelle, keinen Zwang. Der Wille zählt – und der wird belohnt.“

Sprungbrett mit Weitblick

Ziel der Förderung ist im besten Fall der nächste Schritt für die Spieler: das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Der Stützpunkt dient Scouts als Beobachtungsplattform, gleichzeitig ist er Türöffner zur Regionalauswahl unter Leitung von Martin Fischer – ein Parallelweg, der Talenten zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Und die Chancen auf den Sprung ins NLZ? „Pauschal lässt sich das nicht sagen“, meint Wendel. „In der Regel ist es einer pro Jahrgang, manchmal auch keiner, aber es können auch mal zwei bis drei oder sogar fünf sein, die den Schritt schaffen. Je jünger die Spieler, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit.“

Trainingsdialog als erfolgreiche Lerneinheit

Ein zentrales Element des Stützpunkts ist der Dialog – nicht nur mit Spielern, sondern auch mit Vereinen und Eltern. Zweimal jährlich laden die Stützpunkttrainer zu einem offenen Schautraining mit allen Stützpunktspielern ein, dabei werden alle Vereinstrainern im Kreis geladen. „Wir begegnen den Trainern auf Augenhöhe, tauschen uns aus, lernen voneinander“, sagt Wendel.

Auch die Eltern und allen weiteren Zuschauer seien dabei herzlichst willkommen – Sorgen um zu großen Eingriff unzufriedener Eltern gibt es generell nicht: „Es kann kein Szenario mit 'Wieso spielt mein Kind nicht?' geben, weil es keine Bindung an Punkteziele oder ähnliches gibt und alle Stützpunktspieler an Funktionsspieltagen gleichermaßen zum Einsatz kommen", offenbart Wendel.

Mehr als Fußball: Entwicklung für den Menschen

Neben Technik und Taktik steht am DFB-Stützpunkt Wiesbaden auch die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. Eigenverantwortung und das Lösen von Konflikten untereinander gehören zur gelebten Praxis.

„Wir als Trainer vermitteln – die Spieler lernen, ihre Themen eigenständig zu klären. Eltern müssen da nicht eingreifen.“ Nicht zuletzt setzen die Trainer ihre Expertise auch vereinzelt in den Heimatvereinen der Spieler ein – im Wechselspiel mit den Vereinstrainern werden dort teilweise Trainingseinheiten durchgeführt.