DFB-Stützpunkt: Wie Uwe Meckbach und sein Team Talente fördern

Fördern als Trainer am DFB-Stützpunkt Wiesbaden auf der Anlage der Fvgg. Kastel 06 nach den Ferien wieder D-und C-Jugendtalente: Uwe Meckbach (unten Mitte) und weiter im Uhrzeigersinn Ronald Wendel, Regionalauswahltrainer Martin Fischer als Gast, Thomas Gommert, Giuseppe Soccio und Tiorwartcoach Marcello Muzio. – Foto: Meckbach

Wiesbaden. Die Älteren mit einem Faible für den Fußball erinnern sich: Gekickt wurde in den Pausen und nach dem Unterricht unentwegt auf dem Schulhof, nachmittags auf Asphaltflächen, auf der Straße oder dort, wo Platz war und es geduldet wurde. Selten auf richtigen Fußballplätzen mit richtigen Toren, geschweige denn mit gescheiten Bällen. Der kleine Plastikball, beim Fastnachtszug in die Menge geworfen, oder ein Tennisball taten es auch. Irgendwie bildeten sich immer kleine Teams. Los ging‘s, fünf gegen fünf, vier gegen vier oder wie auch immer – und das ohne Schiedsrichter. Diskussionen und Streit blieben meistens außen vor. Straßenfußballer oder Bolzplatz-Kicker, die Begeisterung – jeder war ja ständig in Aktion und oft am Ball – versetzte Berge. Ballkontakte nonstop statt langes Anstehen, wie bei Übungen bei manchem Vereinstraining.

Alles Nostalgie? Keineswegs. Hannes Wolf, beim DFB Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, hat in der „Trainingsphilosophie Deutschland“ das Straßenfußball-Feeling ein Stück weit zum Schwerpunkt gemacht. „Spielformen beinhalten alles, was Spielerinnen und Spieler brauchen. Diese Fähigkeiten begleiten sie durch ihr ganzes Fußballleben. Gutes Training muss nicht kompliziert sein“, führt Wolf an, der beim BVB prägende Zeiten unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel erlebte. Und spricht damit Uwe Meckbach aus dem Herzen. 2002 war er in Biebrich beim „DFB-Stützpunkt Wiesbaden“, der die gezielte und zusätzliche Förderung von Talenten im D- und C-Jugendalter mit einer Einheit pro Woche auf der Heimstätte von Kastel 06 bietet, ein Mann der ersten Stunde.

„Der DFB wollte, dass auch das letzte Talent gefunden wird“, erinnert sich Uwe Meckbach. Mit Ronald Wendel, Thomas Gommert und dem für die Torhüter zuständigen Marcello Mucio bildet er ein kompententes Team lizenzierter Trainer. Jetzt ist mit Giuseppe Soccio ein früherer Verbandsligaspieler von Biebrich 02 dazugekommen, der im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden im U12- und U13-Bereich Erfahrung als Jugendcoach gesammelt hat. Der 45-jährige B-Lizenz-Inhaber verweist mit Blick auf die Förderung in Kastel auf den Fokus „alles, was mit Technik zu tun hat“. Bedenken in kleineren Vereinen, sie würden Talente durch die Teilnahme am Stützpunkt-Training leicht an größere Clubs verlieren, teilt Giuseppe Soccio nicht: „Es geht uns nur um die Entwicklung der Kinder.“

Statt der früheren Kreisauswahlen zusätzliche Schulung in puncto Technik und Taktik, das war und ist bis heute der Ansatzpunkt bei den DFB-Stützpunkten. Bernhard Raab, Andreas Spier, Alexander Maus, Martin Leibold und Lothar Böhm zählten neben Meckbach zur Garde der ersten Trainer. Den Wiesbadener Stützpunkt haben Generationen von begabten Spielern durchlaufen, von denen einige den Weg in Profiklassen geschafft haben. Und viele sich im höherklassigen Amateurfußball einen Namen gemacht haben. Marie Kleemann (jetzt von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig gewechselt), in diesem Jahr U17-Europameisterin geworden und Siegtorschützin im Finale gegen Frankreich, ist aktuell ein leuchtendes Beispiel. In der Jugend spielte sie auch bei der TSG Kastel 46. Anthony Jung (Jahrgang 1991) wurde zum Bundesligaspieler. Aus dem gleichen Jahrgang avancierte Rufat Dadashov zum Nationalspieler Aserbaidschans. David Kinsombi, Marc Wachs und Patrick Kürzer genossen die Zusatzeinheit, Maurice Pinger, Tim Emmel (beide Biebrich 02), Ben Preuße und Julian Gerwalt (beide SG Walluf) stehen beispielhaft für die vielen geförderten Spieler.

„Stützpunkttraining ist kein Vereinstraining“, verweist Uwe Meckbach auf den Ansatz individueller Schulung in der Gruppe. Talente sollten sich behutsam entwickeln können, findet er: „In der D-Jugend haben manche Spieler schon vier Vereine gesehen. Überall werden Probetrainings absolviert. Aber die häufigen Wechsel und das durch die Gegend fahren der Kinder kommen zu früh. Ein gutes Umfeld im Verein und ein guter Trainer reichen zunächst.“ Wenn junge Spielerinnen und Spieler besondere Fähigkeiten unter Beweis stellen, sollten sie „ab der C-Jugend den Schritt wagen“, denn um weiter zu reifen und Ambitionen zu fördern, führe am Wechsel in ein Nachwuchsleistungszentrum eines Proficlubs kein Weg vorbei, sagt Uwe Meckbach. Der SV Wehen Wiesbaden, Mainz 05 und Eintracht Frankfurt sowie weitere Clubs im Fußball-Ballungsraum Rhein-Main-Gebiet sind mögliche Anlaufstellen.

Es gibt „keine sicheren Talentprogramme“

Vom Ausnahmespieler im kleinen Heimatverein zum Konkurrenzkampf in einem NLZ, wo in den einzelnen Teams ausschließlich ambitionierte Talente vereint sind, das erfordert Durchsetzungsvermögen. Wo doch in den NLZs der Leistungsfaktor zählt und entsprechend ausgesiebt wird. Und die Gefahr, dass Spieler dem Fußball verloren gehen, gerade während der Pubertät, ist groß. Zu viele hören auf, weiß auch Hannes Wolf. „Es gibt keine sicheren Talentprogramme. Es wird keinen Spieler X geben, von dem man sicher sagen kann, dass er in zehn Jahren in der Bundesliga spielt. Wenn bei einem großen Talent der letzte innere Antrieb fehlt, setzen sich vielleicht letztlich eher Spieler durch, die man nicht auf der Liste hatte“, reflektiert Uwe Meckbach anhand der Erfahrungen, die er seit 2002 gesammelt hat.

Die Rolle der Eltern

Eine große Rolle spielten die Eltern, betont Meckbach: „Sie leisten viel. Ohne ihre Unterstützung geht nichts.“ Doch es ist ein schmaler Grat, wenn Eltern ihre Schützlinge früh als zu Höherem berufen einstufen und sie als künftige Bundesliga-Stars sehen. Statt Druck auszuüben, müsse aber für die Kids stets der Spaß am Fußball gewährleistet bleiben, versucht der Wiesbadener Stützpunktcoach mit seinem Team im Rahmen von Elternabenden in dieser Hinsicht Einfluss zu nehmen. „Lasst ihn sich doch selbst entwickeln“, das ist Meckbachs Sicht der Dinge.

Von Bernhard Raab, seit Jahren bei Ex-Bundesligist FC Heidenheim Co-Trainer von Frank Schmidt und in früheren Zeiten acht Jahre Cheftrainer von Biebrich 02 und auch Stützpunktcoach, hat er in seiner Anfangszeit „viel gelernt“, blickt er zurück. Um nach den Ferien mit seinem Stützpunkt-Team nach erfolgter Sichtung hoffnungsvoller Spieler des Jahrgangs 2015 in der wöchentlichen Extra-Einheit wieder die bestmögliche individuelle Förderung zu bieten. Bei der Sichtung werde nicht nur das Augenmerk auf starke Dribbler gelegt, es gelte, auch andere Qualitäten und Potenziale zu erkennen, sagt Uwe Meckbach.