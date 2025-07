Tobias Wilkens (l.) (Archivbild) – Foto: Lennart Blömer

DFB-Stützpunkt-Trainer Wilkens: Daran erkennt er talentierte Spieler Drei Fragen an... Tobias Wilkens +++ "Wer keinen Willen, keinen Ehrgeiz und keine Disziplin hat wird seine Ziele nicht erreichen und sich somit auch nicht verbessern." Verlinkte Inhalte Kreisliga Rotenburg Bremervörde Tobias Wilkens

Bis vor Kurzem war er noch Trainer beim Bezirksligisten Bremervörder SC und parallel bereits am DFB-Stützpunkt aktiv, inzwischen liegt sein Fokus ganz auf der Talentförderung: Tobias Wilkens arbeitet seit dieser Saison ausschließlich als Trainer am DFB-Stützpunkt in Ostereistedt. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ spricht Wilkens darüber, wie sich das Training mit jungen Talenten von dem mit Herren-Spielern unterscheidet, woran er erkennt, ob ein junger Spieler talentiert ist und welche Ratschläge er Spielern gibt, die sich verbessern wollen.

Wie unterscheidet sich das Training mit jungen Talenten vom Herrenbereich? Was sind für dich die größten Unterschiede?

Bei jungen Spielern liegt der Fokus vor allem auf der Entwicklung grundlegender Fähigkeiten wie Ballkontrolle, Passspiel, Zweikampfverhalten, Schusstechnik und Spielverständnis. Es geht darum, die technischen Grundlagen richtig zu vermitteln und gleichzeitig die Freude am Spiel zu fördern, damit die Jungs langfristig motiviert bleiben. Geduld ist dabei besonders wichtig, denn die Entwicklung verläuft nicht bei allen gleich. Manche Spieler machen schnell Fortschritte, andere brauchen mehr Zeit. Wichtig ist, dass auch diejenigen, bei denen es mal stagniert, dranbleiben und weiter an sich arbeiten. Die Erfolge kommen dann mit der Zeit. Im Herrenbereich sieht das etwas anders aus. Hier geht es darum, bestehende Fähigkeiten zu optimieren, den taktischen Bereich stärker in den Vordergrund zu rücken und sich auf den Wettkampf vorzubereiten Der größte Unterschied liegt für mich darin, dass bei den Nachwuchsspielern die Entwicklung, der Spaß am Spiel und die Technik im Vordergrund stehen, während bei den Herren mehr Wert auf Taktik und die Weiterentwicklung bereits vorhandener Fähigkeiten gelegt wird.





Woran erkennst du als Trainer, ob ein junger Spieler talentiert ist?

Das erkennt man an verschiedenen Dingen. Für mich spielen da vor allem drei Bereiche eine Rolle: Technik, mentale Stärke und die Frage, wie gut sich ein Spieler ins Team einfügt. Technisch schaue ich zum Beispiel, ob ein Spieler die Grundtechniken sauber beherrscht, also passen, dribbeln, schießen und Beidfüßigkeit.