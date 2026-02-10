DFB startet neuen Masterplan 2026-2029

Frankfurt. Mit dem Jahreswechsel ist beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) der neue Masterplan Amateurfußball gestartet – das zentrale Instrument zur Umsetzung der Zukunftsstrategie Amateurfußball.
Die neue Umsetzungsperiode umfasst die Jahre 2026 bis 2029 und schließt nahtlos an die bisherigen Laufzeiten der Masterpläne 2013-2016, 2017-2019 und 2020-2025 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages 2025 und des Beschlusses des DFB-Präsidiums von Dezember 2025 für alle 21 Landesverbände verbindlich. Die Landesverbände werden dabei seit 2013 finanziell von DFB und DFL unterstützt.
Der Masterplan bündelt Maßnahmen in vier Handlungsfeldern: Vereinsentwicklung, Spielbetrieb & Fußballangebote, Qualifizierung sowie Verbandsentwicklung. "Vereine und Verbände kontinuierlich voranzubringen, war und ist das Ziel des Masterplans. Wir werden auch in den kommenden Jahren die vereinbarten Aufgaben konsequent angehen und versuchen, diese gewinnbringend für alle Beteiligten umzusetzen. Uns allen muss klar sein, dass wir alle die Verantwortung für diesen unermesslichen Schatz – unser riesiges Fußballnetzwerk – gemeinsam tragen und die Verpflichtung haben, diesen zu erhalten und zu stärken. Hierbei spielt der Masterplan eine maßgebliche Rolle", betont bfv-Präsident Ronny Zimmermann.
Die Erarbeitung und Ausgestaltung des Masterplans erfolgte durch die von DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung Peter Frymuth geleitete Kommission „Entwicklung Amateurfußball“ und unter enger Einbindung von Verbandsmitarbeiter*innen sowie auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Amateurfußball-Kongresse und Umfrageergebnissen aus dem DFB-Amateurfußball-Barometer. Mit einer Kombination aus Pflicht- und Wahlmaßnahmen schafft der Masterplan einerseits bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, bietet den Landesverbänden gleichzeitig jedoch die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Neue Ideen und Ansätze können durch ergänzende Pilotprojekte auf Verbandsebene getestet und bei Erfolg ausgeweitet werden.
Das DFB-Punktespiel, die bundesweite Aktivierungsaktion für Vereine, unterstützt die Umsetzung des Masterplans, indem es Vereine mobilisiert, öffentliche Sichtbarkeit schafft und Engagement im Amateurfußball fördert.