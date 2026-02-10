DFB startet neuen Masterplan 2026-2029

Die neue Umsetzungsperiode umfasst die Jahre 2026 bis 2029 und schließt nahtlos an die bisherigen Laufzeiten der Masterpläne 2013-2016, 2017-2019 und 2020-2025 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages 2025 und des Beschlusses des DFB-Präsidiums von Dezember 2025 für alle 21 Landesverbände verbindlich. Die Landesverbände werden dabei seit 2013 finanziell von DFB und DFL unterstützt.

Der Masterplan bündelt Maßnahmen in vier Handlungsfeldern: Vereinsentwicklung, Spielbetrieb & Fußballangebote, Qualifizierung sowie Verbandsentwicklung. "Vereine und Verbände kontinuierlich voranzubringen, war und ist das Ziel des Masterplans. Wir werden auch in den kommenden Jahren die vereinbarten Aufgaben konsequent angehen und versuchen, diese gewinnbringend für alle Beteiligten umzusetzen. Uns allen muss klar sein, dass wir alle die Verantwortung für diesen unermesslichen Schatz – unser riesiges Fußballnetzwerk – gemeinsam tragen und die Verpflichtung haben, diesen zu erhalten und zu stärken. Hierbei spielt der Masterplan eine maßgebliche Rolle", betont bfv-Präsident Ronny Zimmermann.