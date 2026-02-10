DFB startet Masterplan 2026-2029 zur Stärkung des Amateurfußballs von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Mit dem Jahreswechsel ist beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) der neue Masterplan

Amateurfußball gestartet – das zentrale Instrument zur Umsetzung der Zukunftsstrategie

Amateurfußball.

Die neue Umsetzungsperiode umfasst die Jahre 2026 bis 2029 und schließt nahtlos an die bisherigen Laufzeiten der Masterpläne 2013-2016, 2017-2019 und 2020-2025 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages 2025 und des Beschlusses des DFB-Präsidiums von Dezember 2025 für alle 21 Landesverbände verbindlich. Die Landesverbände werden dabei seit 2013 finanziell von DFB und DFL unterstützt. Der Masterplan bündelt Maßnahmen in vier Handlungsfeldern: Vereinsentwicklung, Spielbetrieb & Fußballangebote, Qualifizierung sowie Verbandsentwicklung. Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: „Der DFB unterstützt und fördert gemeinsam mit den Regional- und Landesverbänden den Amateurfußball. Dabei ist der Masterplan das zentrale Instrument, mit dem das übergeordnete Ziel, das weltweit einzigartige flächendeckende Netz von Fußballvereinen in Deutschland zu erhalten, unterstützt werden soll. Dass die DFL im Rahmen des Grundlagenvertrages den Masterplan unterstützt, ist ein Beleg für die Einheit des deutschen Fußballs.“

„Der Masterplan ist die passgenaue Unterstützung unserer Vereine und der Ehrenamtlichen, deren Weiterentwicklung uns am Herzen liegt und die essentiell für unsere starke Vereinslandschaft in Hessen ist. Durch die Maßnahmen können wir gemeinsam mit unseren Vereinen zielgerichtet den Weg für eine erfolgreiche Zukunft bereiten", so HFV-Präsidentin Prof. Dr. Silke Sinning. Die Erarbeitung und Ausgestaltung des Masterplans erfolgte durch die von Peter Frymuth geleitete Kommission „Entwicklung Amateurfußball“ und unter enger Einbindung von Verbandsmitarbeiter*innen sowie auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Amateurfußball-Kongresse und Umfrageergebnissen aus dem DFB-

Amateurfußball-Barometer.