Das ist Hannes Wolf. – Foto: Markus Becker

DFB-Sportdirektor Wolf gibt Trainern vom SV Budberg Tipps Der U20-Nationaltrainer stellt in Essen die neue „Trainingsphilosophie Deutschland" vor. Bei Rot-Weiss Essen mit dabei: der SV Budberg.

Ein enges Verhältnis zum Traditionsverein Rot-Weiss Essen wird beim SV Budberg schon seit einigen Jahren gepflegt. Sei es über den ehemaligen RWE-Jugendtrainer Nils Ahrens, die Kooperation mit regelmäßigen Feriencamps für Kinder oder die Tätigkeit von Henrik Lerch als Pressesprecher des Drittligisten. Als Partnerverein wurde der SVB nun zu einer besonderen Veranstaltung ins Stadion an der Hafenstraße eingeladen.

Dort stellte U20-Nationaltrainer und DFB-Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, Hannes Wolf, die neue „Trainingsphilosophie Deutschland“ vor – ein Konzept zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendfußballs. Mit dabei: Die U16-Nationaltrainerin der Frauen, Nikola Ludwig aus Xanten, die ebenfalls an der Durchführung des Konzepts beteiligt ist. Sieben Budberger Jugendtrainer aller Altersklassen, darunter auch André Schulte – Co-Trainer der Landesliga-Mannschaft von Tim Wilke – nahmen am Montagabend an der Veranstaltung teil. Bei bestem Wetter und geöffneter Stadionwurstbude lauschten sie dem rund zweieinhalbstündigen Vortrag, dem insgesamt rund 400 aufmerksame Zuhörer folgten. Anschließend wurden die vermittelten Inhalte auch praxisbezogen demonstriert: Gemeinsam mit der U12 von RWE leiteten Wolf und Ludwig eine beispielhafte Trainingseinheit an.

Weniger warten, mehr spielen Kernpunkt der Philosophie: Mehr Wiederholungen und Spielformen sowie kürzere Wartezeiten, wodurch Freude und Intensität beim Nachwuchs gesteigert werden sollen. „Natürlich macht einen so ein Vortrag nicht über Nacht zu einem besseren Trainer“, erklärt André Schulte, „aber es öffnet den Blick. Es geht darum, dass Kinder in kleinen Gruppen mehr Ballaktionen haben und die Spielfelder so gestaltet sind, dass es auf dem Platz ohne große Unterbrechungen mit der nächsten Übung weitergehen kann.“