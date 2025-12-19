DFB Sonderehrung für Eva Häuser von der SpVgg Wiesenbach

Im Rahmen der Weihnachtsfeier unserer Damenabteilung wurde Eva Häusler's langjähriges ehrenamtliches Engagement für die SpVgg Wiesenbach mit der Sonderehrung Uhr mit Urkunde gewürdigt - diese gehört höchsten Ehrungen des DFB und seiner Landesverbände und wird an Personen verliehen, die sich in außergewöhnlicher Weise um ihren Verein verdient gemacht haben.

Eva engagierte sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz für die SpVgg Wiesenbach in den unterschiedlichsten Bereichen, ein besonderer Schwerpunkt ihres Wirkens lag in der Organisation und Durchführung der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens in den Jahren 2010 bis 2017.

Das Bild von Rosi Baur zeigt Vereinsehrenamtsbeauftragten Max Thurn, Eva Häusler, Abteilungsleiterin Annemarie Geißler und Bezirks-Ehrenamtsreferent Günther Brenner bei der Übergabe im Sportheim.