DFB Sonderehrung für Anton Fent von der SpVgg Wiesenbach

Wir freuen uns, eine ganz besondere Ehrung bekanntgeben zu dürften: unser Vereinsmitglied Anton Fent wurde mit der DFB Sonderehrung Uhr mit Urkunde ausgezeichnet. Diese Würdigung erhält er für sein jahrzehntelanges, außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement, das den Verein nachhaltig geprägt hat. Die Auszeichnung Uhr mit Urkunde gehört zu den höchsten Ehrungen des DFB und seiner Landesverbände. Sie wird an Personen verliehen, die sich in außergewöhnlicher Weise um den Fußballsport verdient gemacht haben.

Anton ist seit vielen Jahrzehnten eng mit der SpVgg Wiesenbach verbunden. Seine vielfältigen Tätigkeiten und seine unermüdliche Hilfsbereitschaft haben ihn zu einer unverzichtbaren Stütze des Vereins gemacht.