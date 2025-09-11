DFB setzt Spieltage 10 bis 16 in der 3. Liga zeitgenau an

Das Warten der Fans hat ein Ende. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstagvormittag die Spieltage 10 bis 16 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit sind alle Termine bis Ende November bekannt. Der 10. Spieltag wird am Freitag, 3. Oktober (19 Uhr), zwischen dem MSV Duisburg und Hansa Rostock eröffnet. Zum Derby zwischen den Zebras und Rot-Weiss Essen kommt es am Sonntag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr. Alle Spieltage in der Übersicht.
10. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - TSV Havelse
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SC Verl
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen
So., 05.10.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen
So, 05.10.25 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München
So, 05.10.25 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II
11. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:00 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SC Verl
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
So., 19.10.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus
So., 19.10.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - MSV Duisburg
So., 19.10.25 19:30 Uhr TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg
12. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV Havelse
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.10.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück
So., 26.10.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue
So., 26.10.25 16:30 Uhr Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
So., 26.10.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen
13. Spieltag
FR., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus
Sa, 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl
So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05
So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken
14. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SC Verl - FC Erzgebirge Aue
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 08.11.25 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
So., 09.11.25 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
So., 09.11.25 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München
So., 09.11.25 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln
15. Spieltag
Fr., 21.11.25 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Verl
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
Sa., 22.11.25 16:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
So., 23.11.25 13:30 Uhr TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
So., 23.11.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
So., 23.11.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus
16. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - Viktoria Köln
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 29.11.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim
So., 30.11.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
So., 30.11.25 16:30 Uhr SC Verl - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Havelse