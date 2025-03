DFB richtet erstmals Jugendfußball-Kongress aus Deutscher Fußballbund +++ Am 28./29. März in Frankfurt

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veranstaltet am 28. und 29. März 2025 erstmals einen Jugendfußball-Kongress. Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main werden rund 220 Teilnehmende über den Jugendfußball der Zukunft diskutieren. Knapp 180 von ihnen stammen aus den 21 Landesverbänden und sind als Spieler*innen, Trainer*innen oder in anderen Funktionen an der Basis aktiv. Sie sollen dabei helfen, die neue Jugendfußballstrategie des DFB zu schärfen.