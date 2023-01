DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast im Saarland Austausch mit Gremien des SFV

Am Wochenende war DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Saarland zu Gast. Nach dem Besuch der Ehrenamtsgala des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) stand am Samstagvormittag der Austausch mit dem Verbandsvorstand auf der Agenda.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ergänzt: „Der DFB und seine Landesverbände haben im vergangenen Jahr eine deutliche Entlastung für Amateurvereine erreicht, indem wir es gemeinsam mit dem DOSB unter anderem geschafft haben, dass auch der Sport vom Schutzschirm der Bundesregierung für Energieverbraucher erfasst wird. Dennoch sind die Herausforderungen an der Basis weiterhin zahlreich. Sich darüber vor Ort mit unseren vielen ehrenamtlich Engagierten, die den Fußball in Deutschland tragen, auszutauschen, wie an diesem Wochenende im Saarland, ist einerseits für unsere Arbeit wertvoll und bereichernd. Und andererseits ist es eine gute Gelegenheit, Anerkennung und Wertschätzung für diesen großartigen und unverzichtbaren Einsatz für den Fußball zum Ausdruck zu bringen. Ich danke Heribert Ohlmann und dem gesamten SFV für diesen konstruktiven Austausch.“